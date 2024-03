Piedibus, a scuola a piedi ogni giorno in 600

"Il Piedibus è un’occasione di educazione ambientale forte – dice l’assessore ai trasporti e mobilità Luca Ortolani–, è una delle iniziative più efficaci per insegnare buone abitudini ai piccoli e trasformare quelle dei grandi". Il Piedibus, infatti, è un autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un autista capofila e un controllore che chiude la fila. Come un vero autobus, parte da un capolinea e, seguendo un percorso stabilito, raccoglie passeggeri alle fermate predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato. Viaggia con il sole e con la pioggia, dando la possibilità ai bambini di chiacchierare con i loro amici lungo il percorso per arrivare a scuola, insegnando anche la sicurezza stradale. "I bambini lo vedono come un momento di gioco e socialità – sostiene Luca Ortolani – proprio questi spesso spingono i più grandi a cambiare abitudini e abbandonare l’automobile per andare a piedi; sono quindi uno stimolo ad una mobilità più sostenibile per il tragitto casa-scuola e viceversa". Tutto questo è possibile grazie alla disponibilità di tanti volontari che si prestano al servizio: 155 per questo anno scolastico 2023/2024, stando ai dati aggiornati di inizio marzo. Sono 631, invece, i bambini che raggiungono quotidianamente le loro scuole con il Piedibus, in 1099 giorni di attività di questo originale e sostenibile autobus. "Cercheremo di informare sempre di più i cittadini di questo bellissimo servizio – afferma Luca Ortolani – adesso sono presenti le paline che mostrano le fermate del Piedibus, ma vorremmo cercare di rendere più visibili i percorsi che compie; ci piacerebbe renderli più evidenti magari con la colorazione del marciapiede". Infatti, non tutti sanno che le linee sono 14 e da più di dieci anni permettono di ridurre l’inquinamento. "Aderire e partecipare al pedibus – dice l’insegnante Mariangela Melandri – rappresenta un’azione concreta di risposta all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata il 25 settembre 2015 dall’Organizzazione delle Nazioni unite, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, articolati in 169 target da raggiungere entro il 2030. In particolare l’iniziativa risponde ai seguenti obiettivi – continua Melandri – garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età, rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili e adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze. Il Piedibus- conclude- è il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola, può nascere in ogni scuola dove ci siano genitori disponibili".

Caterina Penazzi