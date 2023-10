Piedibus al via alla primaria di Castiglione

L’inizio del nuovo anno scolastico ha visto la consueta grande partecipazione della Primaria Carducci di Castiglione di Cervia che ha attivato la linea Piedibus lunedì, registrando la partecipazione di una trentina di bambine e bambini che hanno effettuato il percorso in amicizia e in allegria. La Carducci come sempre è la prima scuola che riesce ad organizzare la partenza del Piedibus, condotto da alcuni insegnanti della scuola coordinati dalla docente Cinzia Budini con la preziosa collaborazione di alcuni volontari, ex docenti della scuola e numerose mamme degli alunni partecipanti. Il gruppo effettua un percorso di circa 2 km, partendo da scuola per poi arrivare al cimitero di Castiglione di Cervia transitando lungo la pista ciclo pedonale di Via Castiglione. In settembre si è tenuta la premiazione delle bambine, dei bambini, dei genitori e degli insegnanti delle tre Scuole Primarie di Cervia (Carducci, Spallicci, Buonarroti) che hanno attivato nell’anno scolastico 2022-2023 le linee Piedibus.