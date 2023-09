Piedibus, bike sharing e autobus. Mobilità sostenibile: ecco il piano

In Bassa Romagna è in fase di redazione il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile). Tra i progetti più noti e di maggior successo c’è il piedibus, realizzato nell’ambito de ‘L’Unione fa…bene’, programma sperimentale nazionale di mobilità casa-scuola e casa-lavoro, che vede la collaborazione tra l’Ucbr e l’Unione della Romagna Faentina. L’iniziativa, presentata il 10 gennaio 2017 e che si concluderà il 31 dicembre 2023, prevede per tutti i Comuni delle due Unioni la sperimentazione del piedibus, esperienza che sarà proseguita e consolidata anche in futuro. Affine al piedibus vi è inoltre il progetto ‘Siamo nati per camminare’, attivo da 12 anni, che si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio: l’obbiettivo della campagna è di educare, attraverso il protagonismo di bambini, famiglie e comunità locali a una nuova cultura della mobilità, partendo dai percorsi casa-scuola. Il coinvolgimento delle nuove generazioni è stato protagonista anche con il ‘Laboratorio 2030 a scuola’, un progetto regionale svolto tra ottobre e novembre 2022, promosso dal Ceas Bassa Romagna, che ha coinvolto alcune classi dell’indirizzo turismo del Polo tecnico di Lugo. Gli studenti hanno affrontato il tema della mobilità sostenibile ed elaborato un questionario per rilevare i comportamenti rispetto alla mobilità casa-scuola e alle principali criticità riscontrate sul tema.

Spazio anche alle bici: il Comune di Lugo ha avviato il servizio gratuito di bike sharing, con la creazione di quattro postazioni di prelievo per sedici bici alla stazione ferroviaria, la caserma dei carabinieri, in via Foro Boario e al parcheggio dell’ex molino Figna. Sono state inoltre messe a disposizione venti bici elettriche con pedalata assistita all’autostazione delle corriere, gestita dalla coop San Vitale. Sempre a Lugo è stato lanciato il progetto ‘Bici&Amici’, grazie alla sinergia tra il Servizio acquisti, il Ceas Bassa Romagna, associazioni e scuole del territorio: l’iniziativa prevede il recupero delle bici abbandonate nel territorio comunale e la riparazione delle stesse da parte degli studenti della ciclo-officina del Polo tecnico professionale di Lugo in via Brunelli. Grazie a questo programma, che prevede anche il coinvolgimento di studenti con situazioni fragili, viene sostenuto il progetto di crescita degli studenti che potranno acquisire competenze riutilizzabili nel contesto lavorativo del settore. Un occhio di riguardo anche per il trasporto pubblico locale, in fase di potenziamento sul territorio. A Conselice sono state aggiunte due nuove fermate all’Unigrà nelle linee 177 (Lavezzola-Lugo-Faenza e ritorno) e 178 (Lugo-Lavezzola e ritorno), mentre a Lugo sono previsti mezzi per il trasporto pubblico urbano aggiuntivi per occasioni, come il ‘mercabus’ (il servizio proposto ai cittadini il mercoledì, quando il centro ospita il grande mercato settimanale), il ‘saldibus’ (servizio sperimentale per raggiungere il centro con navetta gratuita attivato a gennaio 2023, per i saldi invernali) e il ‘lugobus’ (la linea di trasporto pubblico locale tra le frazioni e il centro di Lugo).