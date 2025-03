Pieno il piazzale per la legna prelevata dal fiume

Il piazzale ora è pieno. Sono 3.000 i metri cubi di materiale ligneo cellulosico prelevato dalla Protezione civile all’interno dell’alveo del fiume Lamone a valle, dopo il maltempo e la piena del 14 marzo scorso che hanno fatto tenere nuovamente il fiato sospeso a tanti dopo le alluvioni del maggio 2023 e settembre 2024. Già dalla mattina del 15 marzo, infatti, la Protezione civile ha iniziato a prelevare il materiale dal fiume - emblematiche le immagini dei macchinari al lavoro sul ponte di Mezzano - per permettere all’acqua di defluire liberamente verso il mare. Nei giorni successivi il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia aveva individuato come punto di raccolta del legname un piazzale accanto alla stazione ecologica per i rifiuti di Mezzano, in via del Campo Sportivo. E ora quel sito, fanno sapere da Hera, "ha raggiunto la capienza massima di 3.000 mc di materiale ligneo cellulosico prelevato dalla Protezione civile dall’altro del Lamone. La parte restante del materiale ancora presente nell’alveo del Lamone verrà indirizzata dalla Protezione civile verso piazzali di altri comuni". Ovvero quello a Barbiano, già usato nell’emergenza di settembre e ottobre 2024.

Il lavoro non si è quindi fermato una volta riempito il piazzale, dove tuttora si trovano i 3.000 metri cubi di legname: per questo "precisiamo, inoltre – proseguono da Hera –, che presso il piazzale di Mezzano è attivo un presidio di sicurezza h24 e che sono presenti dotazioni antincendio per garantire un rapido intervento in caso di emergenza". Servirà tempo infatti per smaltire tutto il materiale nel modo corretto.

Nel frattempo il materiale eccedente è stato portato in altri piazzali predisposti: spazi rivelatisi necessari per accumulare tutto il legname sceso a valle da monte e che potrebbe ostruire nuovamente il corso del fiume in caso di piena, se non venisse rimosso tutto.

