Pietro Grasso incontra gli studenti

Pietro Grasso a Riolo Terme. Nell’ambito delle iniziative de ‘La Carovana della Legalità’, progetto dell’Unione Romagna Faentina, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nato per promuovere la cultura della legalità e la lotta alle mafie, ieri mattina l’ex Procuratore Nazionale Antimafia e già presidente del Senato, Pietro Grasso, ha incontrato, al cinema teatro Comunale di Riolo Terme, gli studenti delle scuole medie Pascoli e delle superiori dell’Alberghiero per ricordare le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 31 anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

A ricevere Grasso, tra gli altri il Prefetto Castrese De Rosa, il Presidente dell’Unione della Romagna Faentina, Massimo Isola, la sindaca di Riolo, Federica Malavolti oltre ad altre personalità del territorio e ai vertici delle forze di polizia della provincia.