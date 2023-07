Pietro Guberti, il ritrattista dei cantanti lirici

Celebre ritrattista di cantanti lirici e personaggi politici, il ravennate Pietro Guberti si trasferì presto prima a Milano e poi a Roma (lavorò anche a Cinecittà), ma non dimenticò mai la sua Ravenna dove aveva anche uno studio e dove fu fotografato a fine giugno ‘62 in occasione della visita che gli fece l’arcivescovo Salvatore Baldassarri in occasione della conclusione di una grande ‘Via Crucis’ pittorica destinata a una nuova chiesa di Milano.

Nato nel 1907, Guberti è scomparso nel 1983. Nel 2010 il Comune gli ha intitolato un parco, ai margini di via Lolli.

A cura di Carlo Raggi