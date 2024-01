‘Pietro Pezzi’ ko

Sono ripresi i campionati di Serie B con il primo turno del 2024. La ’Pietro Pezzi’ è riuscita nella mini-impresa di conquistare un set sul campo del Castelferretti che, dopo la sconfitta nella partita dell’esordio, ha infilato una serie vincente tuttora aperta. I ravennati hanno confermato il loro discreto livello di forma, ma la quinta sconfitta consecutiva determina l’esaurimento del vantaggio conquistato nelle prima giornate sulla zona retrocessione.

Sconfitta anche per il Mosaico di B1 femminile nello scontro salvezza con Pavia. Un 2-3 che lascia un punto per una classifica che però richiede un cambio di passo. Complice il turno di riposo e la sospensione dei campionati per le finali di Coppa di Lega, le ragazze di Tisci saranno nuovamente in campo solo il 10 febbraio (una voragine di calendario con una sola gara in 55 giorni). Nel frattempo saranno giocate amichevoli contro Forlì e Cesena.

In B2 ottimo risultato del Massa Volley che ha travolto Rimini (3-0) consolidando una prestigiosa terza posizione, inaspettata per una neopromossa. Negativa, per le romagnole, la triplice sfida marchigiana: solo un buon punto per il Mosaico Jr sul campo del Filottrano (2-3) nel classico posticipo domenicale, che mantiene il gruppo di Focchi con un certo margine di vantaggio sulla zona salvezza.

L’Olimpia Teodora (addolorata dalla prematura scomparsa del dirigente Roberto Fusaroli) ha trovato un estemporaneo set nella difficile trasferta di Pesaro, nell’ambito di una gara senza storia che è costata l’undicesima sconfitta su 12 incontri e una situazione di classifica (ultimo posto) ormai compromessa in chiave salvezza. Stop per MyMech Cervia a Fermo (1-3) e desiderio di riscatto nella prima partita casalinga del 2024 a Pisignano, contro Pesaro.

Marco Ortolani