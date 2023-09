Pigna: "Area non idonea a trattare fanghi"

"In via Trieste ancora presenza massiccia di polveri potenzialmente dannose per la salute". A dichiararlo è la lista civica ‘La Pigna’: "Da settimane sono riprese le attività con ruspe, scavatrici e camion all’interno dell’area di stoccaggio dei fanghi del Candiano in via Trieste.

Da registrare oltre alla diffusione massiccia di polvere e terra, anche la presenza quotidiana di un numero elevato di camion che percorrono via Trieste e le vie limitrofe talvolta anche a velocità sostenuta, per caricarescaricare il materiale fangoso. Questo comporta la formazione di nuvole di polvere che coinvolgono tutta la zona di via Trieste compresa tra le proprietà f.lli Righini e quella di Rosetti Marino Spa. L’area in questione non é idonea al trattamento dei fanghi, poiché troppo vicina all’area commerciale Teodora e a diverse attività economiche che per loro natura e dimensioni, impiegano numerosi lavoratori e clienti. Ci rivolgeremo ad Arpae"