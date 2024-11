Pinacoteca e teatro Masini, la riqualificazione

La Regione ha recentemente approvato i finanziamenti per progetti di riqualificazione di due importati poli culturali della città, la Pinacoteca e il Masini, che prevedono lavori per oltre 1,2 milioni di euro. L’investimento di via Aldo Moro è di 7 milioni di euro per finanziare dieci interventi di riqualificazione di spazi teatrali pubblici e nove progetti di valorizzazione del patrimonio architettonico storico e contemporaneo a destinazione culturale.

Le risorse, distribuite attraverso due bandi rivolte a Comuni e amministrazioni pubbliche, puntano a rendere questi luoghi più accessibili, efficienti. I due progetti presentati dai tecnici incaricati dai Settori della Cultura e Lavori pubblici dell’Unione, per il Teatro Masini e la Pinacoteca di Faenza hanno ottenuto quasi 850mila euro di finanziamenti dalla Regione a fronte di interventi per un milione 250mila euro.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il Teatro Masini, l’intervento preventivato è di 600mila euro è stato sostenuto dalla Regione con un finanziamento di quasi 390mila euro e prevede una riqualificazione completa di numerosi spazi, tra cui l’area bar, la biglietteria e il camerino del corpo di ballo sotto il palco. Il progetto nasce infatti dalla necessità di ampliare l’attuale biglietteria troppo piccola per le esigenze attuali e la caffetteria del teatro con la riorganizzazione degli spazi.

Sul fronte degli interventi tecnologici invece il progetto per il Teatro Masini prevede l’ammodernamento della dotazione per il palcoscenico sotto il profilo della sicurezza, eliminando l’intervento manuale nel cambio delle scenografie rispettando, al contempo le strutture storiche. In ultimo si prevedono interventi migliorativi e di adeguamento in relazione alle attuali normative di sicurezza.

Obiettivo finale sarà la creazione di un ambiente accogliente e funzionale, in grado di soddisfare le esigenze di spettatori e artisti. Per quanto riguarda invece la Pinacoteca, il progetto prevede l’ottimizzazione di alcuni spazi attraverso l’installazione di nuove attrezzature per la tenuta del tasso di umidità, elemento fondamentale per i dipinti esposti, e la gestione delle temperature interne, tenendo in considerazione anche il tema del risparmio energetico.

A questo si aggiungerà un adeguamento alle normative di sicurezza antincendio, la sicurezza generale dei locali, che sicuramente contrubuiranno a migliorare la qualità dei servizi.

I lavori, per la Pinacoteca, 625mila euro sono stati finanziati dalla Regione per 470mila euro.