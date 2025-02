Pinacoteca, lavori da 260mila euro: "Vedranno la luce due spazi polivalenti"

Nuovi spazi polifuzionali entreranno nei prossimi anni nelle disponibilità della pinacoteca comunale: il Comune ha infatti deciso di inserire nel piano degli investimenti 2024-2026 un intervento da 260mila euro, "risorse di terzi, donazioni, e risorse proprie, al fine di rendere agibili alcuni locali a piano terra del Palazzo degli Studi, per consegnarli in uso alla Pinacoteca comunale di Faenza quali spazi polifunzionali idonei allo svolgimento di attività museali e culturali integrative. Il quadro economico del progetto ammonta a 260mila euro, e trova copertura finanziaria sul bilancio 2025-2027 del Comune di Faenza, annualità 2025, sul capitolo denominato ‘Pinacoteca – realizzazione spazio didattico’.

La Giunta comunale ha deliberato l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: l’intervento, dal titolo ‘Restauro scientifico con riqualificazione funzionale di locali dismessi a piano terra per la creazione di due spazi polivalenti’, si pone due obiettivi, e cioè ripristinare la funzionalità dei locali, attualmente in disuso e inagibili, valorizzando la pinacoteca quale museo con spazi dedicati all’erogazione di servizi museali integrativi, e contribuire a diversificare e migliorare la qualità dell’offerta di servizi museali della pinacoteca. Gli interventi saranno suddivisi in due fasi: un primo lotto per un importo pari a 166mila euro, volto all’intervento vero e proprio sugli ambienti che ospiteranno le sale polifuzionali, e un secondo da 16mila euro (in entrambi i casi si intende Iva esclusa), per il restauro dei soffitti lignei. La pinacoteca da tempo è al centro di interventi di restauro e ammodernamento, portati avanti attraverso varie fasi: la più importante ha visto protagoniste le sale dedicate all’arte medievale e rinascimentale, inaugurate nel dicembre 2021 in pompa magna. Quell’intervento mostrò da subito le prime criticità: mentre appunto l’arte medievale e rinascimentale aveva finalmente trovato gli spazi che le si confacevano, osservazione che si può estendere al Seicento, non è lo stesso per la Sala del Magistrato, illuminata dalla ‘Madonna col bambino’ di Elisabetta Sirani – altrove la situazione apparve immediatamente meno rosea, in particolare per quanto riguarda l’Ottocento e il Novecento, oggi compressi fondamentalmente nel Vestibolo. Qui Felice Giani (in realtà piemontese ma considerato un artista quasi consustanziale alla città) e Auguste Rodin lottano in spazi piuttosto angusti e nella sala dove termina il percorso di visita, nella quale le opere di Domenico Baccarini, in particolare ‘L’umanità dinanzi alla vita’, giganteggiano comprimendo quelle dei contemporanei Domenico Rambelli ed Ercole Drei (per la cui ‘Cassandra’ si dovette infatti trovare spazio all’ingresso della struttura). Anche per questo il Comune non smise di ribadire come per la pinacoteca in futuro occorrerà immaginare nuovi spazi, dando vita a quella sorta di ‘museo del Novecento’ che la compresenza in città di talenti quali appunto Baccarini, Drei e Rambelli imporrebbe: l’allargamento delle collezioni ai vicini spazi del Palazzo degli Studi appare tuttavia problematico per via dei costi che l’intervento presenterebbe.

Filippo Donati