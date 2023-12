Pinacoteca, nuova luce sul Novecento grazie a Bucci Automations

Nuova luce sulla collezione del Novecento della pinacoteca di Faenza grazie all’Art Bonus. Si tratta di una particolare agevolazione fiscale permessa dallo Stato nei confronti di soggetti privati che sovvenzionano progetti di recupero o valorizzazione in ambito culturale. L’iniziativa, nata con una legge del 2014, permette a privati e soprattutto ad aziende di sostenere economicamente progetti per valorizzare o recuperare beni artistici che necessitano di interventi in cambio di un credito di imposta. Il Comune di Faenza, come tanti in tutta la penisola, da anni candida sul portale dell’Art Bonus progetti di interventi di recupero legati alla cultura. Tra questi anche quello chiamato ‘Luce sull’arte a Faenza – Sale del Novecento’, che prevede un nuovo progetto di allestimento per l’appunto nelle due sale dove sono contenute opere del Novecento per meglio adeguarle agli standard museali.

L’intervento prevede una revisione del progetto di allestimento delle sale del Novecento (al primo piano della pinacoteca a sinistra) dove è conservata la collezione Bianchedi Bettoli/Vallunga, una trentina di dipinti con capolavori di De Chirico, Sironi, Morandi, Campigli e Morandi, giusto per citarne alcuni. Dopo il riassetto degli anni scorsi della pinacoteca l’Amministrazione manfreda ha ritenuto che quelle due sale dovessero essere sottoposte a una riformulazione soprattutto sul fronte dell’illuminazione. Da qui il progetto candidato all’Art Bonus per un importante adeguamento del sistema di illuminazione, con la sostituzione delle attuali lampade alogene con lampade a led a elevata prestazione. Il nuovo allestimento contempla inoltre un innovativo sistema attraverso il quale esporre le opere e nuove didascalie che descrivono le tele così da avere maggiore flessibilità in futuro per riassetti logistici. L’intervento ha un costo di 35mila euro e, dopo aver ricevuto il sostegno dalla Regione per 15mila euro, ora potrà contare del sostegno della ditta Bucci Automations “che ha valutato positivamente il progetto del Comune di Faenza” che ha deciso di riconoscere l’importo di 20mila euro per il progetto. In passato sempre il Comune di Faenza ha potuto, attraverso l’istituto dell’Art Bonus, mettere mano al recupero di importanti parti di Palazzo Laderchi.