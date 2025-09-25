I soliti violenti

Ravenna
CronacaTragedia a Pinarella: Giulia Valgimigli, 25enne travolta e uccisa dal treno. Era con un ragazzo sui binari
25 set 2025
REDAZIONE RAVENNA
Tragedia a Pinarella: Giulia Valgimigli, 25enne travolta e uccisa dal treno. Era con un ragazzo sui binari

Incidente a Cervia (Ravenna), è successo all'altezza del passaggio a livello di via Malva Sud. La vittima è originaria di Forlì. Gli uomini della Polfer e i carabinieri hanno svolto i primi rilievi, sentendo anche il ragazzo che era con lei per accertare l'esatta dinamica dei fatti

Tragedia a Pinarella. Poco dopo le 21.30 una ragazza è stata travolta e uccisa da un treno (foto Zani)

La giovane era in compagno di un ragazzo (entrambi di Pinarella), quando è stata colpita dal convoglio, all'altezza del passaggio a livello di via Malva Sud. Subito è stato dato l'allarme, sono arrivate le ambulanze del 118, ma per la donna non c'era più niente da fare. Gli uomini della Polfer e i carabinieri hanno svolto i primi rilievi, sentendo anche il compagno della vittima per accertare l'esatta dinamica dei fatti. Ascoltati il macchinista, il ragazzo e sono stati convocati i genitori della vittima; è stato informato il pm di turno Raffaele Belvederi. 

Ragazza investita da un treno a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Aveva 25 anni (foto Zani)
Ragazza investita da un treno a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Aveva 25 anni (foto Zani)

La dinamica 

Secondo quanto ricostruito i due a passo spedito o correndo stavano procedendo nei pressi della massicciata, quando la ragazza è stata urtata dal treno ed è stata sbalzata contro un ostacolo fisso. Il ragazzo che si sarebbe trovato non vicino a lei, avrebbe sentito l’impatto o la 25enne urlare e avrebbe evitato il convoglio. Tra le ipotesi c’è che i due stessero procedendo attraverso una scorciatoia per arrivare a casa o in un punto di loro interesse. 

