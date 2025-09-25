Tragedia a Pinarella: Giulia Valgimigli, 25enne travolta e uccisa dal treno. Era con un ragazzo sui binari

Ravenna, 25 settembre 2025 – Tragedia ieri sera a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Poco dopo le 21.30 una ragazza è stata travolta e uccisa da un treno, mentre si trovava nei pressi dei binari. La vittima è Giulia Valgimigli, una 25enne, originaria di Forlì. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente con alcuni elementi ancora da chiarire.

La giovane era in compagno di un ragazzo (entrambi di Pinarella), quando è stata colpita dal convoglio, all'altezza del passaggio a livello di via Malva Sud. Subito è stato dato l'allarme, sono arrivate le ambulanze del 118, ma per la donna non c'era più niente da fare. Gli uomini della Polfer e i carabinieri hanno svolto i primi rilievi, sentendo anche il compagno della vittima per accertare l'esatta dinamica dei fatti. Ascoltati il macchinista, il ragazzo e sono stati convocati i genitori della vittima; è stato informato il pm di turno Raffaele Belvederi.

Ragazza investita da un treno a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Aveva 25 anni (foto Zani)

La dinamica

Secondo quanto ricostruito i due a passo spedito o correndo stavano procedendo nei pressi della massicciata, quando la ragazza è stata urtata dal treno ed è stata sbalzata contro un ostacolo fisso. Il ragazzo che si sarebbe trovato non vicino a lei, avrebbe sentito l’impatto o la 25enne urlare e avrebbe evitato il convoglio. Tra le ipotesi c’è che i due stessero procedendo attraverso una scorciatoia per arrivare a casa o in un punto di loro interesse.