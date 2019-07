Cervia (Ravenna), 14 luglio 2019 - Un turista 72enne di Lissone (Monza-Brianza) è morto oggi pomeriggio poco prima delle 18 mentre si trovava nella piscina di un hotel di Pinarella di Cervia. Per l'uomo, arrivato in riviera con una comitiva di turisti brianzoli, all'arrivo del 118 non c'era più niente da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cervia per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.