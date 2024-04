"Pinarella e Tagliata, investiti milioni"

Pulizia, decoro, ordine pubblico, le colonie per le quali i progetti di recupero proseguono a rilento, il cantiere per il nuovo lungomare che non convince tutti. Sono le critiche che il consigliere comunale della Lega Enea Puntiroli ha mosso in merito alla situazione di Pinarella e Tagliata, in una nota stampa in cui dichiarava che le due località sono "da troppo tempo dimenticate dall’amministrazione. Noto è lo stato di strade e marciapiedi, della pulizia e del decoro, dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, la zona colonie è un bruttissimo biglietto da visita".

A queste dichiarazioni la giunta comunale non ci sta e la risposta alle accuse è ferma: "La campagna elettorale accende i fari delle polemiche. Il consigliere Puntiroli, avvezzo a queste e soprattutto a quelle su temi che lo interessano da vicino, lamenta lo scarso interesse per Pinarella e Tagliata a proposito di eventi e lavori. I vari eventi che si svolgono in quell’area grazie alla creatività e inventiva di gruppi di operatori e imprenditori sono resi possibili anche grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, che mette a disposizione importanti risorse e tutta la parte logistica".

Nella precisazione la giunta, poi, snocciola i dati relativi agli investimenti: "Solo per dare alcuni dati, le risorse stanziate nel 2023 per gli eventi in quella parte del territorio sono oltre 130mila euro e hanno sostenuto anche iniziative organizzate da Pro loco Riviera dei Pini Tagliata, Pro loco Pinarella e il grande festival dell’aquilone Artevento. Per quanto riguarda invece i lavori questi sono alcuni dati sugli investimenti: lungomare Pinarella 5,5 milioni di euro da fondi Pnrr; Piazzale Premi Nobel 1 milione di euro; Casetta nella Pineta 200mila euro; pista ciclopedonale in via Sicilia già finanziata e in progetto per 250mila euro; asfalti per 700mila euro; parcheggio in viale Lazio da 1 milione di euro grazie a un accordo col privato; ex Conad 600mila euro grazie a un accordo col privato. Ci rincresce che il consigliere Puntiroli o sia in malafede o sia disinformato e in entrambi i casi è di una gravità inaudita: nel primo perché distorce la realtà, nel secondo perché proprio per la sua attività amministrativa dovrebbe essere a conoscenza dell’operato dell’amministrazione. Capiamo che la campagna elettorale infiammi gli animi, ma dovrebbe essere svolta almeno nel rispetto della verità perché lavorare sulla disinformazione poi si ritorce contro".

Ilaria Bedeschi