Pinarella, nuova vita nelle vetrine vuote

Si chiama ‘Spazidamare’ l’innovativo progetto portato avanti dalla Proloco Riviera dei Pini di Tagliata in collaborazione con i titolari di alcune attività della zona legate al Centro commerciale. Al momento sono coinvolti 8 negozi per un totale di 15 vetrine. Il centro commerciale naturale di Tagliata di Cervia, infatti, conta attualmente 18 attività commerciali, di cui 9 risultano chiuse. La percentuale di chiusura, pari al 50%, rappresenta una criticità importante per il territorio, ma anche un’opportunità per rilanciare questa area con interventi mirati.

La Proloco Riviera dei Pini ritiene questa percentuale di negozi chiusi non elevatissima, ma sufficiente a compromettere la vitalità del centro e l’esperienza di chi lo frequenta. Il progetto, condiviso positivamente con il Comune e le associazioni di categoria, ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna un contributo di 80.000 euro. L’obiettivo è quello di ridare vita al centro commerciale naturale di Tagliata di Cervia, trasformandolo in un luogo accogliente, sicuro e attrattivo per residenti, turisti e potenziali investitori. Tra le azioni previste nel progetto di rilancio, oltre all’illuminazione, all’organizzazione di eventi e alla realizzazione di un brand coordinato, ce n’è una che risulta senz’altro tra le più originali.

Punto strategico e interessante sarà infatti riaccendere le vetrine chiuse. Grazie alla collaborazione con i proprietari, le serrande chiuse saranno aperte e le vetrine trasformate in esposizioni artistiche e culturali. Quadri, sculture, ceramiche e manufatti artigianali, selezionati tra le eccellenze del territorio, saranno al centro degli allestimenti e faranno del centro commerciale un vero e proprio percorso d’arte.

La Proloco Riviera dei Pini si occuperà di tutto l’allestimento garantendo la copertura dei costi. Gli allestimenti partiranno dopo il 6 gennaio per concludersi in primavera. "Ci auguriamo che questo progetto – spiega Claudia Zavalloni, responsabiledella Pro Loco – possa essere di incentivo per destare interesse nei confronti del centro e che possa portare all’apertura di nuove attività commerciali". Con queste azioni, la Proloco punta infatti a trasformare il centro commerciale naturale di Tagliata di Cervia in un luogo attrattivo, sicuro e dinamico. L’obiettivo è non solo favorire la passeggiata serale di residenti e turisti, ma anche valorizzare i negozi, rendendoli appunto più appetibili per potenziali affittuari o acquirenti. Il rendering delle vetrine illuminate, realizzato dall’architetto Ambra Fantini, offre già un’anteprima suggestiva di come si presenteranno gli spazi una volta completati gli interventi. Il tema delle serrande chiuse è più che mai attuale, soprattutto nei piccoli centri. Vetrine chiuse, spesso, significano anche meno illuminazione dando a volte un senso si poca cura per chi passeggia, turisti o residenti che siano.

È piaciuta, dunque, l’idea di tenere curato, illuminato e ‘vissuto’ un luogo anche se i negozi, nel concreto, non sono effettivamente aperti. In questo modo la località potrà acquisire una nota di vitalità e cura per dare la sensazione di un luogo vivo e tranquillo.

Ilaria Bedeschi