Pineta, bando per l’affitto dell’azienda

La discoteca dei vip è finita sul mercato per l’affitto dell’azienda. E’ quanto in buona sostanza riportato in un invito per manifestazione di interesse pubblicato sul sito del Tribunale di Ravenna dal commercialista Claudio Colatorti in qualità di custode giudiziario della discoteca ‘Pineta’ di Milano Marittima. Il custode è stato individuato come tale nell’ambito del procedimento legato al sequestro sul compendio aziendale scattato il 3 marzo scorso, e confermato lunedì, in relazione alla liquidazione giudiziale della precedente gestione, la Andromeda srl. Le offerte dovranno pervenire entro le 9 di martedì all’indirizzo pec del curatore stesso ([email protected]). La manifestazione d’interesse dovrà contenere l’impegno espresso a subentrare nel contratto di locazione con Romagna srl sottoscritto il 22 maggio 2015 e con scadenza il 31 dicembre 2027. Ciò darà la possibilità di spettacoli, discoteca, musica dal vivo, ristorazione e somministrazione di cibi e bevande. Quello stesso giorno si terrà una gara informale davanti al custode giudiziario nello studio dell’avvocato ravennate Marco Bigari allo scopo di selezionare l’affittuario considerando quale base d’asta, l’offerta più alta. Diverse sono già state le società che hanno manifestato informalmente interesse: chi se ne aggiudicherà l’affitto, lo potrà gestire già da subito per magari riuscire ad aprirlo in occasione della Pasqua. Ciò consentirà al liquidatore di recuperare soldi da distribuire tra i creditori di Andromeda (il debito ammonta a 1,5 milioni di euro). Il canone annuo è di 350 mila. Sulla questione pendono due procedimenti: uno alla Corte d’Appello di Bologna di reclamo contro la sentenza del Tribunale di Ravenna che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di Andromeda. E l’altro per la convalida dello sfratto azionato dalla proprietà dei muri verso l’attuale locatario, Hdp22 srl.