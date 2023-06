Pineta di Milano Marittima, riapertura in grande stile

Milano Marittima (Ravenna), 3 giugno 2023 – In Romagna si torna a ballare: riapertura in grande stile per il Pineta di Milano Marittima, anzi ‘Just Pineta’ per rimarcare il nuovo corso partito la sera del 2 giugno. Code, folla all’ingresso e una veste completamente rinnovata. Al timone dello storico locale di Milano Marittima c’è ora il gruppo di imprenditori con venti anni di esperienza al Just Cavalli di Milano - ora ribattezzato Just Me.

L’inaugurazione arriva finalmente dopo una lunga cavalcata tra ostacoli per la celeberrima discoteca rivierasca partita il 4 dicembre scorso, giorno nel quale il giudice Paolo Gilotta aveva dichiarato Andromeda srl in liquidazione giudiziale.

Per una notissima disco che torna a nuova vita, un’altra si avvia verso l’ineluttabile fine: si tratta del Paradiso di Rimini. La 'seconda' vita di quello che è stato, per oltre mezzo secolo, uno dei locali simbolo della riviera romagnola e dell'Italia, sarà completamente diversa. Niente balli, al posto del locale (ricordiamo chiuso dal 2011), che prestò sarà demolito, sorgerà un moderno centro con spazi espositivi, su due piani, destinato a ospitare congressi, mostre, eventi culturali.