Pineta ’mutilata’ a Marina Romea "Ripianteremo gli alberi in autunno"

L’amministrazione comunale ripiantumerà l’area pinetata di Marina Romea, abusivamente abbattuta. Il 27 marzo è stata richiesta l’autorizzazione di accesso "per poter effettuare un sopralluogo – spiega il sindaco Michele de Pascale –finalizzato alla progettazione della messa in ripristino al fine di ripiantumare l’area non appena le condizioni stagionali lo renderanno possibile, auspicabilmente già nel prossimo autunno". L’area dunque verrà completamente rinaturalizzata e riforestata, "come segnale deciso rispetto ai responsabili dell’abbattimento abusivo di piante, perché deve essere chiaro che a Ravenna è inaccettabile e intollerabile qualunque comportamento volto ad alterare artatamente lo stato delle zone naturali per fini non corretti". Inoltre, prosegue il sindaco, "per quanto riguarda le strumentalizzazioni riferite a progettualità che si stanno sviluppando in aree diverse rispetto a quella in oggetto, fatichiamo a comprenderne il senso; sono affermazioni profondamente lesive dell’onore dell’Amministrazione comunale e le rigettiamo in maniera molto ferma". Intanto, ieri, il consigliere comunale e capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, ha presentato su questo tema, un esposto ai Carabinieri forestali. Ancisi ricorda di aver reso pubblica il 23 marzo, la ricezione di una segnalazione civica, che documenta, tramite una foto, "il brutale disboscamento di un’area pinetata protetta situata a Marina Romea". L’area in questione è di proprietà del Comune.

I Carabinieri Forestali "l’hanno già sottoposta a sequestro penale, trattandosi, secondo la direttiva Habitat dell’Unione Europea, di una zona speciale di conservazione, sito di importanza comunitaria, in cui sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle specie faunistiche designate dalla Commissione Europea. Il reato ipotizzabile, oltre ad eventuali altri, è dunque di "Distruzione o deturpamento di bellezze naturali", punito dall’art. 734 del codice". Nell’esposto Ancisi cita "un messaggio mail datato 20 febbraio 2023, avente oggetto "info", che la Cooperativa Capannisti, titolare del Villaggio Capanni confinante con l’area disboscata, ha indirizzato ai propri associati, comprendendovi questa comunicazione: "Si informa che è stata eseguita la pulizia esterna dell’area dei capanni fronte pineta, al fine della sicurezza del villaggio da eventuali e possibili incendi boschivi".