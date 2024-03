Pineta San Vitale. Nuovo percorso botanico

Nella pineta San Vitale esiste da oggi un nuovo itinerario. È il "Percorso botanico", che collega il ristorante Ca’ del Pino alla Ca’ Vecchia e alla pialassa Baiona. Gli ospiti del locale potranno lasciare l’auto e prima o dopo il pranzo, o da maggio con formula picnic, passeggiare in sicurezza alla scoperta della flora del Parco del Delta del Po. Un cammino che vale anche in senso opposto, per chi parte da via del Fossatone e dalla Ca’ Vecchia. Vi si può accedere per motivi di sicurezza contattando il ristorante allo 0544.446061 oppure cadelpino@casaspadoni.it tenendo conto che la pineta non è fruibile oltre le ore 20. Per realizzarlo Casa Spadoni, proprietario del ristorante, ha investito oltre 50mila euro e il progetto è stato attuato in collaborazione con il Parco del Delta del Po, gli assessorati al Verde e al Turismo del Comune e le organizzazioni che promuovono l’area.

È un itinerario ad anello, lungo 1,5 km, in cui attraverso 15 tappe scandite da altrettanti cartelli didascalici si possono riconoscere le specie tipiche della macchia mediterranea, frassino, biancospino, ligustro, asparago selvatico. Da qui si raggiunge via del Fossatone, la Ca’ Vecchia e la pialassa Baiona. In questo secondo percorso, lungo circa 3 km, famiglie e turisti in circa un’ora vedranno quello che offre la pineta San Vitale, dall’affaccio sulla valle e sull’Isola dei Pavoni alla Buca del Cavedone con l’avifauna tipica e dove si incontrano i cavalli che vivono liberamente nella pineta. E ancora la Ca’ Vecchia, una delle antiche case delle aie. "Ora Ca’ del Pino - commenta Beatrice Bassi, amministratore unico di Casa Spadoni – non è solo cucina d’eccellenza, ma anche destinazione turistica. La meraviglia del Parco del Delta del Po può essere vissuta partendo da qui".

m.v.v.