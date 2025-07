Pineta, volontari contro gli incendi. Attivo anche un presidio notturno

Dallo scorso 23 giugno e fino al 14 settembre anche a Cervia è attivo il servizio avvistamento incendi boschivi (Iab), affidato a volontari a supporto delle unità dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali, che a loro volta innalzeranno il livello di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione delle azioni illecite.

Inoltre una squadra di volontari, coordinata dall’associazione di protezione civile Lance Cb Cervia, debitamente formata ed equipaggiata, è impegnata quotidianamente nelle pinete di Cervia in attività di prevenzione e pronto intervento. Il servizio organizzato dall’unità di protezione civile comunale, si integra a quello coordinato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile per la provincia di Ravenna e prevede attività di vigilanza, sorveglianza e avvistamento, contenimento e spegnimento degli incendi, nonché di bonifica dei siti.

Il servizio di sorveglianza, avvistamento, spegnimento e bonifica degli incendi nella pineta di Cervia e Milano Marittima per quest’anno prevede un capillare controllo delle aree pinetate comunali ed è disciplinato da una specifica convenzione sottoscritta dall’associazione di volontariato cervese. Sarà integrato da un monitoraggio e presidio notturno della pineta effettuato da una ditta esterna qualificata a luglio e agosto. È attivo anche il monitoraggio ambientale della pineta, con una rete di sensori installati nella pineta di Milano Marittima che permette il controllo costante dei dati ambientali. I sensori inviano allarmi specifici al superamento di soglie di attenzione preimpostate.