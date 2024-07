Pini abbattuti a Marina Romea: "Piante ad alto rischio cedimento"

In relazione al recente abbattimento di dieci pini in viale Italia a Marina Romea, nel tratto compreso tra viale Ferrara e via delle Valli, l’Amministrazione comunale precisa in primo luogo che esso è avvenuto per ragioni di sicurezza, a tutela dell’incolumità pubblica, e dopo il nulla osta dei Carabinieri forestali.

La valutazione delle condizioni degli alberi è stata ritenuta opportuna, e affidata a uno studio di agronomi, nell’ambito dei lavori relativi alla realizzazione del percorso ciclopedonale lungo viale Italia a Marina Romea, finanziati dal Pnrr, per accertare tutte le condizioni relative alla garanzia di un’apertura in sicurezza.

Gli alberi analizzati sono stati venti e, in seguito a sofisticate analisi di stabilità in grado di definire la probabilità di cedimento e distinguendo la tipologia di quest’ultimo in “rottura del tronco” e “sradicamento”, è risultato necessario procedere con urgenza all’abbattimento di dieci esemplari con classe di pericolosità estrema e segni/sintomi/difetti gravi. La metodologia utilizzata è stata quella comunemente nota con l’acronimo Vta (Visual tree assessment) che prevede dopo un’analisi visiva anche un approfondimento strumentale delle condizioni dell’esemplare stesso. La relazione ha dimostrato che per una sola alberatura la causa è probabilmente riconducibile ai lavori del cantiere.

Come richiesto nel nulla osta per gli abbattimenti rilasciato dai Carabinieri Forestali si provvederà poi, secondo le indicazioni che verranno in seguito meglio definite dal personale militare forestale stesso, alla piantumazione di un numero congruo di nuove alberature e specie di sottobosco autoctone come compensazione ambientale.