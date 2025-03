Pini di Lido di Savio, atto finale. Secondo no al ricorso dei cittadini. Ma spese processuali compensate

Arriva la parola fine sulla vicenda dei pini di Lido di Savio. La seconda sezione civile del Tribunale di Ravenna ha respinto il reclamo presentato da Italia Nostra, Wwf Ravenna e 71 privati cittadini, confermando l’inammissibilità del ricorso. La questione, si dice, rientra nella competenza del giudice amministrativo, escludendo la giurisdizione del tribunale ordinario. Con questa sentenza, si conclude il lungo iter processuale che ha visto contrapposti i ricorrenti e il Comune di Ravenna, quest’ultimo tutelato dall’avvocato Alessandra Ponseggi. Le spese legali sono state compensate, riconoscendo la complessità del quadro normativo di riferimento.

La vicenda ha avuto grande risonanza, con migliaia di firme raccolte per opporsi all’abbattimento dei 49 pini previsto dal progetto di riqualificazione dell’area retrodunale di Lido di Savio. L’iniziativa ha portato a un ricorso giudiziario, nel tentativo di fermare i lavori. Tuttavia, già in un primo momento, il tribunale aveva stabilito che la competenza fosse del Tar e non del giudice civile. La sentenza definitiva conferma questa linea, lasciando ai ricorrenti solo l’eventuale possibilità di rivolgersi alla giustizia amministrativa, cui ricadono per competenza "tutte le ipotesi in cui gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione afferiscono all’’uso del territorio’", i cui termini sarebbero però scaduti.

Il progetto oggetto del contendere fa parte di un piano più ampio di riqualificazione del litorale, finanziato dal Pnrr, che mira a migliorare accessibilità e fruibilità delle aree retrostanti gli stabilimenti balneari. I ricorrenti sostenevano che l’abbattimento dei pini compromettesse l’ecosistema locale, ma la questione non è stata esaminata nel merito dal tribunale, poiché ritenuta estranea alla giurisdizione civile.

Secondo i ricorrenti, e gli esperti da loro contattati, i pini sono in buona salute e "un abbattimento sistematico e in grande numero di piante d’alto fusto come quello in oggetto può essere equiparato alla distruzione di un intero habitat".

Già all’indomani del primo pronunciamento, cittadini e associazioni si erano detti stupiti in quanto "altrove per procedimenti analoghi" si era valutato diversamente, seguendo "il filone tracciato dalla Corte di Cassazione". Ma anche amareggiati per la condanna a pagare le spese legali. Spese di lite che ora, se non altro, state compensate e non addebitate solo ai ricorrenti come in un primo momento. Sull’altro fronte aveva già espresso la propria soddisfazione l’assessore Federica Del Conte le cui parole ("non è di poco conto che i giudici abbiano condannato il comitato alle spese processuali") avevano però fatto discutere.

Contro l’abbattimento il gruppo ’Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’ già dall’estate scorsa aveva portato in strada centinaia di manifestanti. Sulla vicenda si era però creata una spaccatura con il locale comitato cittadino.

l. p.