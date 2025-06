Pini di Lido di Savio in consiglio territoriale

Il gruppo di cittadini ‘Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’ coglie l’invito del Consiglio territoriale Area 9 - Castiglione, per domani sera, alle ore 20.45. Così alcuni membri del consiglio, tra cui il vicepresidente avvocato Giuliano Lelli Mami, si sono adoperati per proporre ed ottenere la convocazione del consiglio territoriale.

All’ordine del giorno, un’informativa all’assemblea sulla ‘Condizione di salute e non pericolosità e sull’opportunità di non abbattimento e di recupero dei pini a Lido di Savio’. "Sarà l’occasione – spiega il gruppo dei cittadini : per comprendere da vicino la situazione, illustrata tramite documentazione scientifica redatta da esperti di rango internazionale appositamente per il bellissimo viale alberato, per ascoltare le proposte e le possibili soluzioni affinché possa essere completato nel migliore dei modi il recupero del viale ed, eventualmente, per fare il punto sulle vicende legali".