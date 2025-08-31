Pini di Lido Savio, nuovo esposto: "Violato il capitolato d’appalto"

Il comitato ‘Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’ non si ferma. Nei giorni scorsi ha depositato un nuovo esposto alla Procura del Tribunale di Ravenna in cui ipotizza il reato di danno ambientale. Secondo il gruppo, infatti, "siamo in presenza di una violazione del capitolato speciale d’appalto per l’esecuzione delle prove di trazione sui pini di viale Romagna e il tecnico del comune ne era a conoscenza".

Proprio quelle prove di trazione e la relativa perizia del tecnico comunale, in luglio, hanno decretato l’abbattimento di dieci pini domestici da parte del Comune dopo che il ricorso dei cittadini al Tar era stato rigettato. Come già ha sollevato il consigliere comunale Alvaro Ancisi, nella relazione redatta dal tecnico del Comune si fa riferimento a "deficienze di ancoraggio legate all’allontanamento delle pavimentazioni con i quali i pini avevano lungamente convissuto". Una motivazione inaccettabile secondo il gruppo, poiché, nelle parole di Francesca Santarella, "è stata proprio l’azienda incaricata dal Comune a rimuovere l’aiuola e la pavimentazione, nonché a scavare con mezzi meccanici prima delle prove di trazione. Poi, una volta effettuati i test, ha ricoperto la base degli alberi con uno strato di asfalto bollente. Il tutto in violazione del capitolato d’appalto che prevedeva solo operazioni manuali e nessuno strato di asfalto. Ma il vero elemento di novità sta nel fatto che il tecnico del Comune era presente durante le operazioni preparatori. E poi, quando è stato chiamato a valutare lo stato di salute dei pini, ha imputato la loro pericolosità proprio a quelle attività a cui lui o chi per lui aveva assistito. Com’è possibile?".

Il gruppo, inoltre, ha depositato come documentazione aggiuntiva una seconda relazione dell’ingegner Lothar Wessoly, il professore tedesco che per primo ha inventato la tecnica delle prove di trazione per stabilire lo stato di pericolosità degli alberi. L’esperto ribadisce come i coefficienti utilizzati nelle valutazioni del Comune risultino a suo avviso errati, poiché "la maggior parte dei pini è completamente riparata dal vento dagli edifici" e non esposta "a flusso libero" come invece ipotizzato dai tecnici ravennati. Continua, dunque, una battaglia che è costata al gruppo già oltre 7mila euro

Lucia Bonatesta