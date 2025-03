Pini e Francone a Bagnara col carteggio fra Lolli e Mascagni

Alle 18, alla Rocca Sforzesca di Bagnara, si terrà l’appuntamento conclusivo del Festival dei Linguaggi organizzato dall’Università Aperta di Imola: ’Annuccia adorata: le lettere di Mascagni’, viaggio tra le lettere che il compositore indirizzava alla sua amata, interpretate da Daniela Pini, mezzosoprano di fama nonché assessora alla Cultura di Bagnara, e da Riccardo Francone (ingresso libero).

"Su Anna Lolli fu organizzato un evento nel 2022, per i 50 anni dalla morte - spiega Daniela Pini -. In quell’occasione l’approfondimento verteva principalmente sul suo ruolo come cantante e musicista, stavolta invece, grazie al rinvenimento di molti documenti inediti che arricchiscono il carteggio tra Lolli e Mascagni nel museo a lui dedicato, riusciremo a conoscere aspetti ulteriori, più privati e riflessivi, di questa figura così importante.