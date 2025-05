Pini a Lido di Savio, il Tar respinge il ricorso del Comune: l’abbattimento non si fa

Ravenna, 3 maggio 2025 - Il Comune di Ravenna ci ha provato a chiedere la revoca allo stop alle motoseghe per i pini di Lido di Savio, prendendo a spunto la caduta di un albero a Rimini, ma il Tar ha respinto la richiesta e mantenuto inalterata la decisione di non concedere l'avvio degli abbattimenti, come richiesto dal ricorso presentato da un gruppo di cittadini e dall’associazione Animal Liberation.

Il comitato che si oppone all’abbattimento dei pini contesta le prove di trazione condotte dall’agronomo Giovanni Morelli per conto del Comune di Ravenna, nelle quali viene assunto un coefficiente di vento corrispondente alla massima esposizione, in campo aperto, quando invece gli alberi sono protetti da una doppia e alta cortina di edifici.

“Se il coefficiente assunto fosse stato quello dello stato reale dei luoghi - sottolineano i componenti del comitato -, gli alberi sarebbero risultati tutti in classe di sicurezza e non da abbattere, come decretato da Morelli”.

Secondo il Comitato nella richiesta di annullamento della sospensiva “il Comune in sostanza ammette che il parametro di vento utilizzato sia quello contestato, appellandosi alla ‘discrezionalità’ tecnica della scelta. Il Tar ha così respinto la richiesta di ripresa da parte dal Comune, rimandando il tutto all’udienza del 15 maggio.