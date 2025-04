Pini a Lido di Savio, il Tar li salva: ecco fino a quando

Lido di Savio (Ravenna), 22 aprile 2025 – Restano in piedi, almeno fino al 15 maggio, i sei pini in viale Romagna a Lido di Savio. Questa la novità - per loro positiva - della quale sono venuti a conoscenza martedì mattina, durante il flash mob organizzato per difendere le piante (che proprio martedì erano destinate ad essere abbattute) i componenti il comitato di cittadini nato per preservarle.

Proprio il comitato ha presentato prima un ricorso al Tar (da discutere nell'udienza del 15 maggio) contro il provvedimento di taglio degli alberi, poi una richiesta di sospensiva dell'ordinanza. Richiesta come detto accolta, e alberi che resteranno in piedi fino al 15 maggio. Una ventina le persone che hanno partecipato al flash mob. Il Comune ha deciso di tagliare gli alberi perché non ritenuti sicuri, una tesi contestata dai cittadini e dai loro esperti.

Al flash mob organizzato domenica scorso sotto i pini di viale Romagna avevano partecipato le persone facenti parte del comitato di cittadini nato per difendere gli alberi. Gli stessi cittadini che hanno prodotto il ricorso nel quale è stata allegata una relazione redatta dall’agronomo che ha introdotto queste prove in Italia, “in cui si evidenziano anomalie nei parametri utilizzati. Se si fossero utilizzati parametri attinenti alla realtà, i pini sarebbero tutti in classe di sicurezza”.

Un’amministrazione che non ascolta i cittadini è un’amministrazione che tradisce i principi fondamentali della democrazia". Queste le parole usate da Nicola Grandi, candidato sindaco di Ravenna della coalizione del centrodestra formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna, per denunciare la "sordità istituzionale" dell’attuale giunta, colpevole a suo giudizio di non dare voce alle esigenze della comunità e di ostacolare una reale partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

"La nostra città dispone di precisi e dettagliati strumenti, ben esplicitati nello statuto del Comune, pensati per coinvolgere i cittadini nelle decisioni, come i consigli territoriali, il referendum, le consultazioni popolari e le petizioni, ma nella pratica questi strumenti sono sistematicamente ignorati o snobbati, e si rivelano di fatto inefficaci e privi di valore".

In questo contesto Grandi ha citato quello che lui ha giudicato un caso emblematico: i pini di viale Romagna a Lido di Savio per i quali è previsto l’abbattimento, già al centro di polemiche in seguito alla petizione lanciata dal gruppo ‘Salviamo i pini a Lido di Savio e Ravenna’, depositata in comune sabato 31 agosto e discussa in sala consiliare lunedì 28 ottobre.

"La giunta è risultata sorda alle richieste e cieca di fronte a tutta la documentazione portata dai cittadini – aveva dichiarato Grandi –: si è limitata a inviare una breve dichiarazione formale alla prima firmataria, mostrando di non accogliere minimamente le istanze presentate. Successivamente non ha dato più alcun riscontro ai cittadini, che hanno recentemente scoperto solo a mezzo stampa che alcuni alberi potrebbero essere presto abbattuti".