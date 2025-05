"Pini, negata l’autorizzazione a far ripartire le motoseghe"

A Lido di Savio si continua a discutere del destino dei pini di viale Romagna, al cui abbattimento si oppone un gruppo di cittadini. "Il Comune fa di tutta l’erba un fascio – scrivono adesso gli attivisti – e coglie l’occasione della caduta di un albero a Rimini per chiedere, il giorno stesso della caduta, la revoca dello stop alle motoseghe concessa dal Tar a seguito del ricorso presentato da un gruppo di cittadini e supportato dall’associazione Animal liberation. Nel ricorso, lo ricordiamo, si contestano le prove di trazione condotte dall’agronomo Giovanni Morelli per conto del Comune di Ravenna, nelle quali viene assunto un coefficiente di vento corrispondente alla massima esposizione, in campo aperto, quando invece gli alberi sono protetti da una doppia e alta cortina di edifici. Se il coefficiente assunto fosse stato quello dello stato reale dei luoghi, gli alberi sarebbero risultati tutti in classe di sicurezza".

Il gruppo aggiunge poi che nella richiesta di annullamento della sospensiva "il Comune in sostanza ammette che il parametro di vento utilizzato sia quello contestato, appellandosi alla ’discrezionalità’ tecnica della scelta" e "calca la mano sul fatto che gli alberi di Lido di Savio siano stati privati della pavimentazione che li circondava, sostenendo che in questo modo non siano più sicuri. Ma quando è stata tolta la pavimentazione? Poco prima delle prove di trazione! In poche parole, il Comune avrebbe, diciamo così, ’danneggiato’ gli alberi prima di sottoporli alle prove?"

Il gruppo a favore dei pini infine riferisce che il Tar ha respinto la richiesta di annullamento della sospensiva chiesta dal Comune: "Il destino dei pini cinquantennali di viale Romagna, ammirato dai turisti e vanto del Lido di Savio, è rimandato all’udienza del 15 maggio".