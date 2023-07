Pini resta in carcere I due pubblici ufficiali escono dai domiciliari "C’è gravità indiziaria"

Le spiegazioni che entrambi hanno dato durante l’interrogatorio di garanzia di mercoledì scorso, sono state considerate "non convincenti". E in ogni caso non "in grado di depotenziare la significatività degli elementi fattuali" portati sin qui dall’accusa. Tuttavia per salvare le esigenze cautelari, è ora sufficiente applicare una "misura interdittiva". Uguale a revoca degli arresti domiciliari, nei quali si trovavano dal 22 giugno scorso, e contestuale sospensione integrale dall’esercizio del pubblico ufficio per sei mesi.

E’ quanto ieri il gip bolognese Andrea Salvatore Romito ha deciso sia per il luogotenente 53enne Pino Daniele, originario di Chieti ed ex comandante della Stazione di Cotignola prima di passare alla sezione pg della procura di Ravenna (è difeso dagli avvocati Ermanno e Claudio Cicognani). Che per Salvatore Albano, 49 anni, di origine brindisina e assistente capo alla Scientifica della questura di Forlì prima di passare alla Digos (avvocato Marco Gramiacci).

I due sono finiti nei guai nell’ambito dell’inchiesta della Dda bolognese (pm Roberto Ceroni) culminata in varie misure cautelari: tra cui la carcerazione per il 50enne ex parlamentare leghista Gianluca Pini, tutt’ora detenuto nel carcere di Ravenna. Per Pini, dopo il gip di Forlì su altra ordinanza, anche quello di Bologna ha detto no alla revoca della misura chiesta dal suo legale Carlo Nannini ritenendo in buona sostanza immutato sia il quadro indiziario che le esigenze cautelari. A questo punto è molto probabile che la difesa decida di fare ricorso al tribunale della Libertà.

A Pini nel filone bolognese viene contestato l’avere concluso un pactum sceleris con Albano e Daniele promettendo (e facendo loro ottenere) gli agognati trasferimenti di settore in cambio di informazioni dalle banche dati. Nello specifico le accuse mosse sono di corruzione oltre che di accesso abusivo a sistema informatico.

Entrambi gli indagati hanno in buona sostanza negato condotte di rilievo penale. Secondo il gip però le loro parole non sono state in grado di scalfire il quadro indiziario né tanto meno "le deduzioni logiche" che si possono trarre dagli elementi "sui quali è eretto il provvedimento" restrittivo. Sul fronte delle esigenze cautelari, il giudice ha ritenuto di potere - così come chiesto dai difensori - di graduare la misura: il 53enne che il 49enne sono del resto ormai consapevoli del fatto che i loro movimenti "siano stati attentamente monitorati per un ampio periodo di tempo". E che a questo punto l’inchiesta costituisca "un patrimonio conoscitivo all’interno del contesto di lavoro". Una considerazione valida anche per Albano sebbene su di lui penda una sospensione cautelare amministrativa sino alla definizione del procedimento penale: ma si tratta di "atto dalla stabilità precaria" in ragione della sua "impugnabilità o comunque modificabilità".

Andrea Colombari