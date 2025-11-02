L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea Delogu Ballando Terremoto oggi Fuga Elia Del GrandeRave party abusivoAppartamento occupatoKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaPini sradicati dal vento, stanziati 250mila euro
2 nov 2025
ILARIA BEDESCHI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Pini sradicati dal vento, stanziati 250mila euro

Pini sradicati dal vento, stanziati 250mila euro

Dall’Agenzia regionale di Protezione Civile. Serviranno per tagliare e rimuovere quelli pericolanti e il noleggio dei mezzi

Dall’Agenzia regionale di Protezione Civile. Serviranno per tagliare e rimuovere quelli pericolanti e il noleggio dei mezzi

Dall’Agenzia regionale di Protezione Civile. Serviranno per tagliare e rimuovere quelli pericolanti e il noleggio dei mezzi

L’Agenzia regionale di Protezione civile erogherà 250mila euro al Comune di Cervia come contributo finanziario per gli interventi di somma urgenza effettuati a seguito degli eventi naturali che si sono verificati durante l’estate. Erano circa le 4.30 del mattino del 24 agosto scorso, quando un violento temporale accompagnato da raffiche di vento – alcune oltre i 120 km orari – e grandine ha investito la Riviera Romagnola, colpendo prima le zone di Ravenna e Cervia (in particolare Milano Marittima), per poi estendersi fino alla provincia di Rimini.

"Ci sono stati allagamenti, centinaia di alberi caduti, macchine danneggiate, danni agli stabilimenti balneari e alle colture – commenta la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini –. In seguito ai sopralluoghi tecnici e alle istruttorie svolte, si è deciso di concorrere alle spese sostenute dal Comune di Cervia, che è intervenuto prontamente per far fronte alla situazione, soprattutto quella del verde pubblico". Centinaia e centinaia di alberi (circa un migliaio nel comune di Cervia), soprattutto pini marittimi, abbattuti dalla furia del vento, che hanno richiesto un’articolata serie di interventi di somma urgenza: tagli, rimozioni e trasporto necessari per liberare e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, aree pubbliche e private.

Opere a cura del Comune di Cervia, per le quali l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha autorizzato il concorso finanziario per un totale di 250mila euro circa. Secondo quando previsto dall’ex articolo 10 della legge regionale 1/2005, le risorse sono state assegnate in seguito a una serie di interventi di somma urgenza principalmente sul verde pubblico: taglio, rimozione e trasporto di alberature, taglio di esemplari caduti o pericolanti, rimozione di alberi e rami caduti per il ripristino delle condizioni sicurezza, noleggio di mezzi speciali per il trasferimento. Il termine che deve essere rispettato per la rendicontazione degli interventi è il 31 dicembre 2025.

Ilaria Bedeschi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MaltempoProtezione Civile