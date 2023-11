Pioggia e disgelo, il Savio ruppe gli argini

La notte del 27 dicembre 1961 a Castiglione di Cervia il Savio, in piena per il disgelo e 48 ore di pioggia, ruppe gli argini e inondò oltre duemila ettari di terreno e una trentina di case tutte evacuate in tempo. Scendendo a valle l’acqua invase, interrompendola, la statale Ravegnana e raggiunse l’Adriatica. Immediati gli interventi del Genio civile per chiudere la rotta con ruspe ed escavatori. E come accadeva spesso, con tanti curiosi ad assistere ai lavori. L’arcivescovo Baldassarri accorse sui luoghi allagati e il prefetto Zappia stanziò subito due milioni favore della popolazione.

A cura di Carlo Raggi