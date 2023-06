Pioggia e grandine a Lugo Torna l’incubo allagamenti

Un intenso temporale durato circa un’ora, a partire dalle 18.30. Come si dice in questi casi una ‘bomba d’acqua’. Anzi, acqua e grandine, che si sono abbattute sulla Bassa Romagna in particolare a Lugo, Cà di Lugo e Sant’Agata sul Santerno. E in particolare a Lugo si è riaffacciato l’incubo allagamenti. Strade come laghi, con l’acqua che finisce in scantinati e garage, in alcuni casi asciugati da pochi giorni.

Il tutto ovviamente non è comparabile a quanto accaduto nelle settimane scorse e non è stato dovuto ad esondazioni, quanto – secondo i primi riscontri – alla forte pressione sulla rete fognaria, indebolita dalla recente emergenza: è evidentemente ancora intasata da fango e sporcizia risalenti all’alluvione.

I vigili del fuoco e la Protezione civile, come ha fatto sapere anche il sindaco Davide Ranalli attraverso i propri canali social, "sono attivati e stanno intervenendo". La raccomandazione ai cittadini nel messaggio pubblicato ieri è quella di "evitare di circolare in strade allagate e non entrare negli scantinati e nei locali interrati".

Diversi i messaggi esasperati dei cittadini pubblicati sotto alla comunicazione del sindaco. "Via Guido Reni impraticabile", scrive un utente. Segnalazioni sui social riguardano Amendola, via Righi, corso Garibaldi, via Gramsci, via Taroni. Diversi messaggi fanno riferimento invece a via Paurosa, scrive una cittadina. "Di nuovo allagati in via Paurosa, dal di dietro però in via Salvemini, abbiamo i vigili del fuoco in casa, non si può così!". C’è chi racconta di avere di nuovo l’acqua in cucina mentre si rincorrono le foto di strade allagate e di tombini che non riescono a drenare l’acqua. In particolare l’allagamento è sembrato particolarmente intenso in zona industriale. Alcune foto hanno riportato alle mente l’emergenza dei giorni scorsi.

Visto che nei prossimi giorni è prevista altra pioggia, non manca chi suggerisce di "dare un’occhiata al meteo" e trarrre le conseguenze.