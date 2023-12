Piovaccari, dalle case alle vacanze

L’impresa edile e immobiliare di Angelo Piovaccari, con sede a Bagnacavallo, è uno dei migliori esempi di come la qualità sia alla base del successo.

"Ho ereditato l’attività mio papà Marino – racconta Angelo Piovaccari –, che, da trattorista nella zona di Bagnacavallo e Villanova, aveva iniziato come impresa di escavazioni e movimento terra per conto terzi. Nel corso degli anni ci siamo trasformati da escavatoristi a edili, sempre nel nostro comprensorio, anche perché il mercato richiedeva questo tipo di attività". Il salto di qualità è avvenuto negli anni 2000: "Una ventina di anni fa, da ristrutturazioni case, ci siamo specializzati nella costruzione, nella compravendita e nella gestione di case vacanze, da Madonna di Campiglio a Gallipoli. Abbiamo puntato su mete nelle quali c’è molto turismo. È stata un’intuizione avuta vedendo dal vivo le location". Dal punto di vista organizzativo è invece la moglie Katia Scarpa a gestire gli affitti, da quelli stagionali a quelli annuali, comprese le richieste dei clienti per rendere esclusive le vacanze.

"La nostra attività – prosegue Piovaccari – comprende anche la gestione degli affitti di case e capannoni nel nostro territorio, sia a uso civile, sia a uso industriale. Il mercato è florido, perché le richieste sono tante, senza differenza fra affitti e compravendite. Anche per gli affitti non facciamo differenze, da un giorno, a un anno cerchiamo di soddisfare ogni esigenza". A livello promozionale, ormai è la rete che risolve ogni problema: "Avviene tutto su internet e, nello specifico, sui siti specializzati, oltre naturalmente ai social, dove Immobiliare Piovaccari è conosciuta. Anzi, devo dire che, proprio i social, fanno la differenza, perché ci contattano da tutta Italia, così come dall’estero, e in particolare da Francia e Germania. Nei primi anni, ricordo che facemmo molta pubblicità, ma ora il passaparola resta uno strumento importantissimo, che ci permette di avere molta visibilità e molto ritorno. La reputazione che ci siamo guadagnati è il segreto di tutto. Io do il massimo sempre. Anzi, più i lavori sono complicati, più mi esalto". Anche la rete dei fornitori è fondamentale per far quadrare il cerchio: "Per i lavori nel nostro comprensorio – ha aggiunto Angelo Piovaccari – utilizziamo squadre esterne di artigiani selezionati, ovvero imbianchini, muratori, idraulici, elettricisti che prestano la loro opera per noi, anche da oltre 20 anni. Per i lavori nelle mete turistiche lontane da Bagnacavallo ci affidiamo ad artigiani locali, che però vengono supervisionati e seguiti passo passo. La progettazione? La faccio direttamente io, sfruttando la mia dote di ‘vedere’ già il prodotto finito, compreso il mobilio e gli arredamenti. Nel nostro staff ci sono geometri, ingegneri e architetti, abili a trasformare le mie bozze".

L’impresa edile e immobiliare di Angelo Piovaccari – in grado anche di dedicarsi alla costruzione di strade e fognature – svolge la propria opera in particolare per i privati: "Sì – ha concluso il titolare – lavoriamo soprattutto per i privati. Questo settore assorbe l’80% della nostra attività. Nello specifico, ci concentriamo su una edilizia civile di dimensioni contenute, proprio perché vogliamo curare anche i minimi dettagli. La qualità è una delle nostre prerogative, così come le strategie di marketing, che ci vedono presenti nelle località più richieste dal mercato".