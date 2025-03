Piove sul bagnato. Maltempo, 4 milioni di danni per le cooperative agricole

A seguito del maltempo e delle piogge cadute dallo scorso settembre sui loro terreni "fino a 700 mm di acqua" le sette Cooperative Agricole Braccianti di Ravenna "hanno già contabilizzato un danno enorme nell’annata in corso, pari a 4 milioni, il 16% in meno di Produzione lorda vendibile del gruppo". È quanto emerge dai numeri messi in fila da Promosagri, società cooperativa di consulenza agronomica associata a Legacoop Romagna.

"Le Cab - osserva in una nota il suo presidente, Stefano Patrizi - chiedono con urgenza la liquidazione dei danni, ancora pendente, delle alluvioni 2023 e 2024 a partire dai sistemi Agricat e Sfinge, l’attivazione dello Stato di crisi per l’agricoltura dell’Emilia-Romagna, un’ulteriore sospensione delle rate dei mutui e misure di sostegno per il ripristino della coltivabilità dei terreni".

A giudizio di Promosagri, ancora, le piogge del weekend hanno aggravato un quadro già critico, che si inserisce in un’emergenza mai realmente rientrata dalle alluvioni 2023 e 2024. L’eccesso di pioggia, che perdura ormai dall’autunno dell’anno scorso - viene evidenziato - genera impraticabilità, totale o parziale, e asfissia dei terreni oltre all’innalzamento eccessivo della falda idrica. L’accumulo di acqua ha saturato i terreni delle cooperative fino a 80 cm di profondità, rendendo impossibili o molto difficili le lavorazioni, mandando a male le colture presenti e compromettendo la struttura del suolo".

Tra le coltivazioni più colpite: colture da seme, pomodoro, patate, grano tenero e duro, orzo, cipolla, bietola, coriandolo, bietola, erba medica, vivai fragola e asparago, pisello su circa il 25% dei terreni delle Cab ravennati. emina. Il patrimonio delle sette Cooperative Agricole Braccianti poggia su circa 12.000 ettari, che offrono lavoro a più di 600 persone.