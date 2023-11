Torna quest’anno a Porto Fuori, promossa dalla Biblioteca “Terzo Casadio”, la rassegna di iniziative “Una Stagione di storie”, che si snoderà da novembre di quest’anno alla primavera del prossimo. Si parte questa sera: gli autori presentano ’Pirati e corsari nel mare di Romagna (secoli XV-XIX)’, Ponte Vecchio editore. Un affascinante viaggio indietro nel tempo che ci racconta di come le comunità costiere e portuali ma anche dell’entroterra della Romagna abbiano dovuto misurarsi in passato con fenomeni come le continue incursioni di uscocchi e barbareschi, con razzie di cose e di persone che hanno caratterizzato per alcuni secoli lo scontro tra l’Impero Ottomano e gli stati mediterranei ed europei. Ci racconta delle paure di quelle genti, degli ex voto per lo scampato pericolo, delle difese messe in campo a partire dalle numerose torri di guardia nei porti e lungo tutto il litorale Romagnolo. Il racconto fatto dagli autori anche attraverso documenti, spesso inediti. Intervengono gli autori Eraldo Baldini, Giancarlo Cerasoli, Oreste Delucca, Davide Gnola.

Introduce Dario Bartoletti della biblioteca “Terzo Casadio”.