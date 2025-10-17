Pironi, leader negli impianti termali

Pironi Impianti Termali è una importante e storica azienda con sede a Cotignola in via Galileo Galilei. Attiva nel campo della fangoterapia fin dall’inizio degli anni 80, sempre a Cotignola, il passaggio di consegne è avvenuto a fine 2005, quando Domenico e Giorgio De Carli, assieme a Marco Medici, hanno deciso di rilevare la società dal fondatore, passando da dipendenti a titolari. Oggi, Pironi Impianti Termali è una azienda leader in Italia nella costruzione e nell’installazione di impianti per fangoterapia, destinati alle strutture termali e alle strutture ricettive connesse.

"La nostra azienda – hanno spiegato Marco Medici, Domenico e Giorgio De Carli – progetta, costruisce e installa impianti completi di stoccaggio, maturazione, movimentazione, riscaldamento e recupero meccanizzato del fango termale. Da oltre 30 anni forniamo ai più importanti stabilimenti termali italiani la soluzione ideale per un fango omogeneo, alla giusta consistenza e con la sicurezza di un perfetto controllo della temperatura. Il nostro sistema consente di meccanizzare la preparazione e il trasporto del fango, alla temperatura desiderata, dalle fangaie al reparto cure, direttamente all’interno dei camerini di fangoterapia, sopra ai letti di cura, con rimando del fango di recupero alla fangaia".

Lo stabilimento di Cotignola si sviluppa su una superficie di 1.200 metri quadrati, cui si aggiungono una struttura di altri 500 metri quadrati, nonché la Meccanica Visani, che si occupa di carpenteria e lavorazioni di precisione con macchine a controllo numerico. Oltre ai soci, Pironi Impianti Termali occupa una trentina di dipendenti, comprese le squadre di artigiani. La produzione di fango parte dalla polvere di argilla: "Sì, un’impastatrice amalgama la polvere di argilla con l’acqua termale. La quantità e la consistenza del fango da produrre possono essere regolate a piacere. All’uscita della macchina è posta una tramoggia collegata a una pompa che convoglia il fango ai depositi di stoccaggio. La fangaia per lo stoccaggio e la maturazione del fango termale è costituita da serbatoi cilindrici in lamiera di acciaio inox. Ogni serbatoio è servito da una tubazione per l’acqua calda termale, che scorre in continuazione sul fango, ad un livello costante. Un mescolatore verticale movimenta il fango".

Poi ci sono le pompe: "Le nostre elettropompe, realizzate appositamente per il trasporto del fango termale, consentono la movimentazione dai serbatori agli erogatori. Le elettropompe di mandata, spingono il fango caldo attraverso la tubazione in doppia camera autoriscaldante, costituita da 2 tubi concentrici in acciaio inox: nel tubo interno passa il fango, mentre in quello esterno circola l’acqua calda. L’erogazione del fango viene effettuata direttamente nei camerini di fangoterapia, sopra ai letti di cura oppure nei corridoi del reparto cure, alla temperatura desiderata che viene mantenuta attraverso un controllo elettronico".

C’è attenzione anche per il recupero dei fanghi: "A fine fangatura – hanno concluso Marco Medici, Domenico e Giorgio De Carli – il lenzuolo in polietilene sporco di fango viene portato alla pressa spremifango. La macchina è dotata di due rulli motorizzati, uno in acciaio dentato per il trascinamento dei lenzuoli, l’altro in gomma per la separazione del fango: i lenzuoli vengono espulsi da una parte, mentre il fango cade nella tramoggia sottostante, da cui torna ai serbatoi di stoccaggio e maturazione".