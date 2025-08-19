Piscina ’cafona’, polemica sui controlli

Un video che ha fatto il giro delle chat personali e dei gruppi su whatsapp in cui si vedono alcune persone che fanno il bagno in una piscina gonfiabile allestita in viale Matteotti in angolo con viale Romagna in pieno centro di Milano Marittima. Un video ferragostano in cui spunta un seno nudo e giovani che ‘sguazzano’ in pieno centro divertiti e sotto gli occhi dei passanti. Sedie attorno e da bere per accompagnare la festicciola. Una scena squalificante per cittadini e turisti, che può solo alimentare il problema del degrado di Milano Marittima che per tutta l’estate ha tenuto banco. Non si parla d’altro da ore per l’immagine della città che ne emerge.

La rabbia e l’indignazione si riassumono nel fatto che a organizzare la festa in piscina, scaduta poi in atteggiamenti volgari, sono stati due imprenditori della zona all’interno dell’area privata del loro negozio di abbigliamento. Insomma, ci si lamenta dei ‘maranza’ che vengono da fuori e poi ‘in casa’ se ne esce con trovate del genere.

Non è stato certamente il seno nudo a scandalizzare chi ha visto il video ma la mancanza di rispetto verso turisti e cittadini di una località già provata da problemi di degrado e ordine pubblico. "Quanto accaduto è deprimente e inaccettabile, aggravato in particolare dai gesti indecorosi e sconvenienti che non trovano giustificazioni. Abbiamo già avviato le opportune verifiche e, se emergeranno responsabilità, saranno presi tutti i provvedimenti necessari" è il commento del sindaco di Cervia Mattia Missiroli. Già prima si era mosso il Comitato ‘Per chi Ama Milano Marittima’ che aveva, tramite le parole del suo presidente Francesco Focaccia dichiarato: "Chi sceglie di abbassare il livello del decoro non colpisce solo la propria immagine, ma danneggia l’intera comunità: residenti, operatori, famiglie e turisti".

Sì, perché il fatto è accaduto nel momento clou della stagione turistica - nella prima serata di venerdì 15 - quando tutti erano in passeggiata e il centro era pieno. La piscina è stata quindi allestita, riempita, attorniata da sedie e poi tutti in acqua sotto gli occhi dei passanti. A criticare l’operato del sindaco è invece Cervia Ti Amo: "Tra il dire e il fare c’è di mezzo la realtà e un mare di parole e gesti inconcludenti da parte sua, del suo assessore al decoro e alla sicurezza e della sua Giunta".

Interviene anche Democrazia Cristiana di Ravenna: "Le condotte correlate all’episodio della piscina gonfiabile mettono in luce l’incapacità dell’Amministrazione comunale cervese di garantire decoro, sicurezza e tutela dell’immagine turistica della località. Resta però nella comunità un forte senso di destabilizzazione su tutto ciò che è permesso. La domanda che circola è: ma in pieno centro perché nessuno ha fatto nulla? Non può essere definita certamente una bravata né tantomeno una ragazzata". Morgese e Bandini parlano di "plurime violazioni", e citano, tra le altre, l’occupazione abusiva di suolo pubblico e gli atti contrari alla pubblica decenza. "Perché la polizia locale non è intervenuta?".

Ilaria Bedeschi