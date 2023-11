Piscina comunale, l’acqua è un po’ troppo fredda

Con l’inoltrarsi della stagione autunnale e l’abbassamento delle temperature esterne ecco sorgere nuovamente problemi alla piscina comunale ’Gianni Gambi’ di Ravenna. L’ormai obsoleta infrastruttura, per impianti, infissi, copertura e altri aspetti, da anni aspetta di essere riqualificata e integrata da un moderno impianto natatorio meno dispendioso e tecnologicamente più attuale invece, a quanto pare, dovrà far fronte ancora per molto tempo alle necessità della città di Ravenna. Infatti i lavori per la nuova piscina comunale dovevano partire questo autunno ma finora nulla si vede nel terreno lungo viale Alberti dove l’impianto dovrà sorgere.

Nel frattempo l’amministrazione comunale ha acquistato i teloni risparmia-calore per la copertura delle vasche per cercare di ridurre i costi per il riscaldamento dell’acqua evitando così inutili dispersioni di calore. Durante il periodo estivo, con il rialzo delle temperature, i teloni non erano più utilizzati e in parte addirittura posizionati lontano dalle vasche, come già segnalato su queste colonne. Da settembre i teloni, seppur riportati vicino alle piscine, solamente dalla sera del 20 novembre vengono stesi di nuovo al momento della chiusura dell’impianto ma l’acqua risulta essere comunque lo stesso piuttosto fredda in particolare per i bambini e per gli utenti non agonisti che spesso si trovano a dover restare a bagno fermi per diverso tempo.

Nonostante il recente aumento del costo del biglietto d’ingresso all’impianto di via Falconieri sembrano quindi non migliorare le condizioni per i nuotatori ravennati che tra l’altro devono pagare anche per asciugarsi i capelli e utilizzare spogliatoi tutt’altro che caldi,soprattutto quando si è bagnati.

L’attesa per il nuovo impianto potrebbe quindi rivelarsi ancora troppo lunga allontanando l’interesse della comunità verso uno sport definito “completo” come il nuoto oltre che delle varie discipline ad esso collegate a discapito di tutta la città sotto l’aspetto ludico, sportivo ma anche turistico.

Marco Beneventi