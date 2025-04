Piscina comunale, l’Sos: "Stipendi non pagati e cambio di gestione"

La Uilcom Uil di Ravenna lancia un allarme chiaro e urgente: la gestione della piscina comunale “Gianni Gambi” rischia di trasformarsi in un caso emblematico di opacità amministrativa e abbandono dei diritti dei lavoratori. Il sindacato denuncia l’assenza di un percorso trasparente in vista del passaggio di consegne tra l’attuale gestore, Pool 4.0 s.r.l., e la subentrante Cooper Nuoto s.c.s.d., previsto per il 1° maggio 2025. Nonostante un primo incontro interlocutorio con Cooper Nuoto tenutosi il 25 marzo, le organizzazioni sindacali non hanno ricevuto alcuna comunicazione formale dalle aziende coinvolte. Nessuna convocazione ufficiale è stata fissata per un confronto collegiale con tutte le sigle sindacali, come invece era stato inizialmente garantito. Una mancanza grave che, secondo la Uilcom, mina la fiducia nel processo di transizione e apre scenari di forte incertezza per il personale attualmente impiegato nell’impianto.

A peggiorare il quadro, è arrivata la comunicazione del 18 aprile con cui Pool 4.0 informa i propri dipendenti di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie: stipendi di marzo e aprile non ancora erogati, contributi previdenziali non versati, e la possibilità concreta di un anticipo nella conclusione del rapporto di gestione. Il tutto mentre si discute di una possibile futura ristrutturazione dell’impianto, che potrebbe ridurre temporaneamente lo specchio d’acqua disponibile, con inevitabili ripercussioni sull’occupazione. In questo contesto, la Uilcom Uil chiede un intervento immediato delle istituzioni locali affinché il passaggio di gestione avvenga nel pieno rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Accanto al fronte sindacale, si apre intanto anche un acceso scontro politico. La coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna), che sostiene la candidatura a sindaco di Nicola Grandi e della vicesindaca Eleonora Zanolli, punta il dito contro l’amministrazione comunale uscente a trazione Pd. Secondo il centrodestra, il degrado attuale della piscina è il frutto di oltre vent’anni di gestione miope e priva di visione strategica. "Rattoppi su rattoppi – accusano – hanno solo rimandato un problema che oggi è esploso, obbligando il Comune a cedere la gestione dell’impianto a un privato. Una resa totale, che ha trasformato un bene pubblico in qualcosa di inaccessibile alle società sportive ravennati". La coalizione promette un’inversione di rotta netta: sostegno concreto alle società sportive locali, possibilità di costruire nuovi impianti o convenzioni con strutture già esistenti. E annuncia battaglia legale: "Il contratto di affidamento della gestione rischia di essere illegittimo – affermano Grandi e Zanolli –. Stiamo valutando l’opportunità di impugnarlo per farlo decadere: non accetteremo che un impianto pubblico venga sottratto alla collettività".