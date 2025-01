Piscina, il dialogo con le società. Dal 2026 vasca grande non fruibile: "Il Comune troverà altri impianti"

"Per quanto riguarda l’attività agonistica e le prospettive di crescita di ogni singola società, è stata anche ipotizzata la possibilità di creare una realtà comune, insieme al soggetto gestore, che possa portare a valorizzare le eccellenze locali nella Federazione italiana nuoto". E poi c’è la disponibilità del Comune a cercare strutture alternative in cui potranno allenarsi quando l’impianto non sarà disponibile, lasciando invariati i costi per le società. Lo scrive Palazzo Merlato dopo l’incontro, svoltosi ieri mattina, tra l’assessore allo Sport Giacomo Costantini, le associazioni ravennati del nuoto, rappresentanti di Arco Lavori (che sta eseguendo i lavori) e il soggetto gestore del futuro impianto, ovvero Coopernuoto, "individuato da Arco Lavori".

Al centro c’è ovviamente la nuova piscina comunale, il cui cantiere è partito a inizio novembre: un intervento atteso per un impianto vecchio. E che ha fatto discutere molto, perché il finanziamento in finanza di progetto consegnerà la gestione del nuovo impianto comunale ad Arco Lavori per i prossimi 25 anni e Coopernuoto è una delle società antagoniste del nuoto agonistico e della pallanuoto ravennate: questo aveva portato le società sportive locali a esprimersi in modo fortemente negativo, anche paventando l’ipotesi di crearsi un proprio impianto.

Ora l’incontro di ieri sembra un primo passo per ricucire lo strappo. "Replicando un modello gestionale che è analogo a quello di molti altri Comuni – si legge in una nota di Palazzo Merlato –, al soggetto gestore saranno in capo le attività più prettamente ’commerciali’ (ad esempio nuoto libero, Cre, acquagym, riabilitazione, pre parto, etc). Per quanto riguarda i corsi di avviamento al nuoto e i corsi di nuoto preagonistico, è emersa la volontà di approfondire il confronto nell’ottica di raggiungere il migliore equilibrio possibile tra sostenibilità finanziaria dell’investimento e miglior fruizione della struttura", e da qui ecco l’idea di una realtà comune tra società sportive e soggetto gestore per "valorizzare le eccellenze locali nella Federazione italiana nuoto".

A far discutere anche la scelta, contrariamente a quanto comunicato inizialmente, di dare priorità alla realizzazione della vasca da 25 metri rispetto a quella da 50. Più avanti il cantiere coinvolgerà la vasca attuale, e così per almeno 15 mesi le società sportive vedrebbero la loro attività ridotta. Ora il Comune precisa che la scelta di realizzare prima quella da 25 metri "è stata dettata da esigenze tecniche imprescindibili emerse nel corso del tempo", legate al fatto che l’impianto di riscaldamento non sarà a gas, in un’ottica ecologista. A ciò si aggiungono "miglioramenti architettonico/funzionali che hanno permesso la razionalizzazione dei percorsi e la realizzazione di una tribuna capace di 847 posti più 4 per le persone con disabilità".

La demolizione dell’attuale vasca da 50 metri per 21, prosegue il Comune, avverrà da programmi "nell’estate del 2026", e per allora saranno fruibili solo la vasca da 25 metri e quella ludico-disciplinare: per questo "il Comune si è organizzato per garantire alle società sportive gli ’spazi acqua’ di cui hanno bisogno – prosegue la nota –. Ha chiesto loro di quantificarli ed è pronto a pubblicare un’indagine di mercato per reperirli presso strutture adeguate per la stagione 2026/2027 e, qualora ciò si rendesse necessario, anche successivamente.

I costi a carico delle società sportive non cambieranno. Inoltre all’interno del bilancio comunale a partire dal 2026 è stato previsto un fondo a copertura di eventuali maggiori costi per gli atleti che dovessero andare ad allenarsi fuori Ravenna".