Piscina, in autunno via alla riqualificazione

Restano poche bracciate prima della chiusura della stagione estiva della piscina comunale di Lugo che è prevista, come da contratto con l’attuale gestore, per oggi. Il periodo in cui i cancelli resteranno poi serrati non è lunghissimo, già verso la fine del mese di settembre sarà possibile rientrare per poter usufruire delle vasche interne. Contestualmente, ci sarà anche il passaggio alla nuova gestione di Uisp - Comitato Ravenna-Lugo in collaborazione con Cogi Sport, alla quale sarà affidata tutta l’area sportiva di piazzale Veterani dello sport.

Riaprirà a breve, anche se la data non è ancora stata comunicata, il ristorante ‘Zia Pop’, momentaneamente chiuso per lavori di rinnovo dei locali. In questo autunno prenderanno il via anche i lavori per la riqualificazione di tutta la struttura, comprendente le vasche, sia all’interno che al chiuso, l’edificio che ospita gli impianti termici, che verrà completamente rifatto, e gli spogliatoi. L’intervento non impedirà lo svolgersi delle attività delle varie associazioni che operano nelle strutture: i cantieri sono stati dilazionati nel tempo in maniera da lavorare in esterna durante il periodo invernale e all’interno in estate.

Questo ha comportato un aggravio dei costi e una fine lavori che è stata posticipata agli inizi del 2028, contro il poco più di un anno che sarebbe stato richiesto in caso di chiusura totale dell’impianto. L’intero importo, 4 milioni 600 mila euro, è stato coperto con fondi comunali, compreso il rimborso assicurativo per l’alluvione del maggio 2023. A metà ottobre dovrebbero iniziare i cantieri per la realizzazione della nuova struttura tecnica e delle vasche di compensazione. Un intervento importante con uno sviluppo temporale di quasi un anno, infatti, il fine lavori è fissato per i primi di settembre del prossimo anno. Si procederà quindi al collaudo delle nuove strutture con l’inizio attività ai primi di ottobre del 2026.

La prossima stagione estiva vedrà anche partire e concludere i due cantieri relativi ai nuovi spogliatoi e all’impianto di climatizzazione, in maniera da essere pronti, anche in questo caso, con l’avvio della stagione al coperto 2026-27 che, per la sua quasi interezza, non sarà interessata da cantieri, ma solo da progettazioni e aspetti burocratici per andare ad affrontare al meglio l’ultima parte dell’intervento. Il piano vasca verrà rifatto a partire da maggio 2027, con uno sviluppo temporale che porterà ad avere la nuova vasca pronta per l’inizio della stagione 2027-28. A ottobre poi avranno inizio le opere per la sistemazione delle tribune, quindi per l’ultima parte dell’anno 2027 queste non saranno fruibili, così come avveniva durante la pandemia di covid. Agli inizi di febbraio 2028 anche queste saranno completate e l’intero impianto delle piscine di Lugo rimesso a nuovo.

Matteo Bondi