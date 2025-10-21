"Piscina senza copertura assicurativa per 14 mesi"

Prescrizioni contrattuali ignorate per anni: ma ecco la questione più grave, solo ora e solo dopo la mia interrogazione, si apprende che la documentazione assicurativa RCT-RCO – obbligatoria – è stata sollecitata per tre volte prima di essere finalmente prodotta ad aprile 2025. Un fatto grave che dimostra la totale mancanza di controllo da parte del Comune. La piscina comunale è dunque rimasta priva di copertura assicurativa per 14 mesi ovvero dal dicembre del 2023 all’aprile del 2025? Ma cosa sarebbe accaduto se un utente si fosse fatto male, chi ne avrebbe risposto? Come è possibile che di fronte ad uno scandalo simile non sia stato preso nessun provvedimento serio?". A dirlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Nicola Grandi, che ha presentato in luglio un’interrogazione alla quale l’Amministrazione "ha fornito risposta soltanto il 29 settembre, dopo ripetuti solleciti e quasi tre mesi di silenzio".

Tra i punti critici c’è "la chiusura anticipata delle vasche: di fronte a un cartello ben visibile appeso all’ingresso che anticipa di 15 minuti l’orario di chiusura l’Amministrazione, anziché ammettere la violazione contrattuale, afferma che “gli utenti possono uscire con calma” e che “l’impianto resta aperto anche oltre l’orario”. Una giustificazione che ignora il principio fondamentale di certezza e rispetto degli impegni contrattualmente stabiliti. La questione è più di forma che di sostanza ma investe questioni di principio ineluttabili: i cittadini pagano un servizio, non un’interpretazione discrezionale degli orari anche se solo di 15 minuti".

Assenza del servizio bar: "viene candidamente dichiarato che il gestore “non ha trovato nessuno disponibile a gestirlo” e si è optato per l’installazione di un distributore automatico. Un servizio obbligatorio da capitolato, sostituito con soluzioni improvvisate e non accessibili ai disabili, viene derubricato a problema secondario: una soluzione e una risposta di nuovo inaccettabili e che farebbero inorridire qualsiasi gestore privato di un qualsiasi impianto". Chiusura domenicale anticipata: "Si ammette che la piscina chiude alle 13.30 invece che alle 19, appellandosi a una generica “flessibilità” prevista dal capitolato, ancorchè oggetto di delibera che però ha più il sapore di un accordo interno che avrebbe recepito le norme sul risparmio energetico e che in ogni caso anche se formalizza la questione, comunque, “elude” un obbligo".