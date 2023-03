Pisignano, bombe sulla Serbia con gli F 15 Nato1

Alle 19 del 24 marzo del 1999, dopo settimane di vana azione diplomatica, iniziarono i bombardamenti Nato sulle infrastrutture militari della Serbia per la decisione del presidente Milosevic di non firmare gli accordi di Rambouillet e di procedere nelle operazioni militari contro i kosovari albanesi. L’aeroporto militare di Pisignano, per la sua collocazione strategica, fu subito in prima linea con quotidiane missioni in territorio serbo. All’aeroporto erano infatti schierati almeno quindici F-15C con equipaggio americano, alle dirette dipendenze della quinta Ataf di Vicenza.

A cura di Carlo Raggi