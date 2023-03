Pista ciclabile abbandonata "Asfalto rialzato e cadute Bisogna intervenire"

"Bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi. Camminare o pedalare così diventa pericoloso, c’è il rischio di cadere e farsi male". A denunciare lo stato di degrado dell’asfalto della pista ciclopedonale è un residente del quartiere Borgo di Faenza, durante la passeggiata in via Fratelli Rosselli, dopo aver cambiato direzione di marcia per superare un dosso creato dalle radici dei pini. La dichiarazione suffraga alcune segnalazioni, pervenute nei giorni scorsi al Carlino, corredate anche da fotografie. Sono pochi in effetti i ciclisti che percorrono la corsia a loro riservata di fronte alle abitazioni, al tabacchi e al museo Tramonti. La maggior parte preferisce evidentemente percorrere la strada dove transitano le auto, alcune anche a velocità sostenuta nonostante la presenza della postazione fissa dell’apparecchio di rilevamento della velocità, posizionata poco prima dell’autolavaggio, ma nel frangente inattiva. Altri residenti nella vicina via Galli spiegano che via Fratelli Rosselli non è l’unica a presentare criticità. "Anche in via Fornarina (la parallela di via Fratelli Rosselli, ndr), la strada va bene, ma i marciapiedi verso la farmacia presentano la stessa situazione: buche ma soprattutto radici degli alberi. È capitato che qualcuno sia caduto per terra". Proprio di fronte c’è un cartello di lavori in corso posizionato vicino a un albero, uno dei tanti pini marittimi posizionati tra la strada e il marciapiede, e anche lì il manto stradale è tutt’altro che omogeneo. I residenti oltretutto sono tecnologici e sottolineano di aver utilizzato più volte l’app ‘Comuni-chiamo’"a vario titolo, non soltanto per segnalazioni riguardanti lo stato della strada" specificano.

Proseguendo verso nord il marciapiede di via Fratelli Rosselli dalla parte della pizzeria è in condizioni migliori, anche perché è rialzato rispetto al piano stradale ed è composto da mattonelle. I parcheggi sottostanti tuttavia non sono stati interessati dalle asfaltature, e sono almeno una decina, o forse più i posti auto in cui le radici degli alberi si sono sviluppate spingendo l’asfalto, e in qualche caso rompendolo, verso la superficie. Il degrado da radici nei parcheggi proprio di fronte alla pizzeria è molto evidente, meno marcato però di fronte alle abitazioni di recente costruzione. Un altro signore, residente nel quartiere Fornarina, rivela rassegnato: "Oltre alla ciclabile di via Fratelli Rosselli le radici degli alberi hanno fatto danni anche di fronte al centro sociale il Borgo. Una persona lì è inciampata la scorsa settimana". I residenti di uno dei quartieri più verdi di Faenza, chiedono quindi di intervenire.

d.v.