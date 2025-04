Pista ciclabile. Cannuzzo-Castiglione chiusa nei feriali

Nei prossimi mesi non sarà possibile transitare sulla pista ciclopedonale da Cannuzzo fino al ponte di Castiglione nei giorni feriali e in orari lavorativi, così da garantire sicurezza al personale della ditta che sta eseguendo i lavori di manutenzione straordinaria a tre manufatti di scolo delle acque meteoriche. Sono stati installati due cancelli che resteranno chiusi di giorno, per essere riaperti verso sera fino al mattino. Durante il weekend il tratto della pista interessato sarà aperto; l’intenzione è la piena fruibilità entro l’estate.