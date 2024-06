Pista ciclabile di via Borse. Partiti i lavori verso Fiumazzo

Ad Alfonsine da qualche giorno sono iniziate in via Borse (Strada provinciale 69 ‘Borse – Pierleone’) le operazioni di realizzazione, sul lato destro provenendo dalla cittadina in direzione Fiumazzo, del tratto di pista ciclopedonale compreso tra il semaforo situato all’intersezione con via Stroppata e il civico 140, più o meno all’altezza di via del Lavoro.

Per consentire alla ditta aggiudicataria di effettuare l’intervento in sicurezza, la carreggiata sarà ridotta ad una sola corsia, con chiusura parziale che resterà in vigore per circa un mese, tra le 7 e le 18. In queste fasce orarie il traffico in direzione Fiumazzo sarà deviato su via dell’Artigianato e via del Lavoro, mentre per quanto riguarda il senso di marcia opposto non sono previste variazioni. Nelle settimane successive si procederà invece al completamento del restante tratto di pista, fino ad arrivare all’incrocio (situato in località Fiumazzo) tra via Borse e via Valeria. Complessivamente la pista ciclopedonale - realizzata al di fuori dell’attuale sede stradale che è di competenza provinciale - avrà una lunghezza di circa un chilometro. A presentare, già diversi anni fa, l’istanza di realizzazione, era stata la Consulta territoriale di Fiumazzo, Taglio Corelli e Villa Pianta.

Qualche tempo fa l’amministrazione comunale ha sottoscritto un accordo con la Provincia di Ravenna, la quale si è impegnata ad eseguire la progettazione e la realizzazione, per un importo finanziato che ammonta a circa 400mila euro. Nei mesi scorsi è stato necessario acquisire dai privati cittadini, frontisti di quel tratto che presenta come detto una lunghezza di circa mille metri, la striscia di terreno necessaria alla sua esecuzione. Per questo motivo, ad un incontro svoltosi all’inizio dello scorso dicembre tra Comune di Alfonsine, Provincia, tecnici comunali e la suddetta Consulta territoriale, erano stati convocati anche i cittadini proprietari delle aree interessate dall’intervento.

Questo per poter avviare un’interlocuzione finalizzata all’acquisizione bonaria delle aree, consentendo una celere realizzazione del progetto ed evitando quindi di avviare procedure di esproprio.

In attesa che i lavori giungano a completamento, sono già numerosi coloro, tra residenti e utenti della strada, che hanno espresso soddisfazione per un’opera che, "oltre a garantire una maggiore sicurezza stradale, si rivelerà di grande utilità anche in termini di sostenibilità verso l’ambiente".

Lu.Sca.