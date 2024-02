Pista ciclopedonale in via Borse. Inizio lavori entro fine marzo

Non appena la ditta aggiudicataria, la stessa che sta realizzando la rotatoria all’incrocio tra la via Emilia e la ‘Casolana’ all’altezza di Castel Bolognese (lavori commissionati dalla Provincia), avrà ultimato l’intervento, avranno inizio ad Alfonsine, presumibilmente entro la fine del prossimo mese di marzo, i lavori per la realizzazione di una pista ciclopedonale nel tratto di via Borse (nella foto) tra l’incrocio di via Stroppata e quello in località Fiumazzo. Pista ciclopedonale di cui si era discusso l’1 dicembre scorso durante un incontro tra Comune di Alfonsine, tecnici comunali, Provincia di Ravenna e Consulta territoriale di Taglio Corelli, Villa Pianta, Fiumazzo. L’istanza di realizzazione di una pista ciclopedonale, che insiste su quel tratto di strada di competenza provinciale, era stata presentata dalla Consulta territoriale già da diversi anni e qualche tempo fa l’Amministrazione comunale alfonsinese aveva sottoscritto un accordo con la Provincia, la quale si è impegnata a eseguire la progettazione e la realizzazione, per un importo finanziato che ammonta a 400mila euro. Ultimata la progettazione dell’intervento, propedeutica al successivo affidamento dei lavori, la pista ciclopedonale, della lunghezza di circa un chilometro, sarà realizzata al di fuori dell’attuale sede stradale, sul lato destro provenendo dalla cittadina in direzione Fiumazzo. È stato necessario acquisire dai privati cittadini, frontisti di quel tratto, la striscia di terreno necessaria alla sua esecuzione.

Per questo, all’incontro che si è svolto a inizio dicembre, erano stati convocati anche i cittadini proprietari delle aree interessate dall’intervento, allo scopo di avviare un’interlocuzione finalizzata all’acquisizione bonaria delle aree, per consentire una celere realizzazione del progetto ed evitare quindi le procedure espropriative. "Siamo contenti che venga realizzata questa pista ciclopedonale – commenta Marco Parrucci, presidente della Consulta territoriale di Fiumazzo, Taglio Corelli e Villa Pianta –. Un’opera importante sia per la sicurezza stradale che per la sostenibilità ambientale, andando così a favorire spostamenti con mezzi eco sostenibili. Un ringraziamento particolare ai precedenti componenti e presidenti della Consulta di Fiumazzo per aver portato avanti questa progettualità con costanza e tenacia. Questo importante risultato lo dobbiamo anche a loro, oltre alle strutture tecniche comunali e provinciali che la realizzeranno".

lu.sca.