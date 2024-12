"Piste da sci e polenta"

Un Natale alternativo invece per Nicole Lanzetti che ha in programma una fuga romantica in Trentino. "Vado in montagna per una settimana bianca con il mio ragazzo – racconta –, andremo sulle piste in Val di Sole e poi faremo una tappa anche al lago di Carezza a vedere i mercatini di Natale: a me piacciono molto e ne ho visti diversi negli anni mentre il mio ragazzo è la prima volta che li visita. Abbiamo scelto una struttura alberghiera con spa così da poterci rilassare dopo le giornate sulla neve, mangeremo sicuramente specialità tipiche della zona, io vado matta per la polenta".