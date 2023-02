Pitbull uccise gatto e ferì padrona: 700 euro e il reato penale è estinto

Ha sborsato 700 euro per le lesioni. E a quel punto il giudice ha dichiarato estinto il reato per riparazione del danno. Si è chiusa così ieri davanti al giudice di pace Marcella Ricci, almeno dal punto di vista penale, la vicenda che vedeva un 32enne residente nelle campagne ravennati accusato di lesioni colpose perché il suo cane, un pitbull, dopo essere riuscito a scavalcare la recinzione e avere dilaniato il gatto della vicina, aveva ferito pure la padrona 85enne del felino intervenuta invano per difendere la bestiola. Resta aperta la possibilità di una causa civile. E su questo fronte in caso di condanna, le cifre possono essere tutt’altro che miti. Ricordiamo ad esempio la vicenda di un pitbull che in centro azzannò a morte un cagnolino: nel dicembre 2019 in primo grado il proprietario fu condannato a risarcire alla padrona della bestiola sia un danno biologico per quella perdita (10.400 euro) che 3000 euro di danno patrimoniale, più le spese legali.

L’episodio che aveva portato alla morte del gatto, risale al 12 ottobre di due anni fa. Per il 32enne, difeso dagli avvocati Francesco Manetti e Viola Cortesi, l’accusa era di lesioni personali colpose, in questo caso per non avere impedito un evento che era suo compito impedire: il che – almeno a rigore di codice – equivale all’averlo provocato. Certo, una situazione rara ma non unica nel suo genere specie qualora il cane in questione già in precedenza avesse manifestato comportamenti potenzialmente pericolosi senza che il suo padrone si fosse sufficientemente attivato. Basti ricordare quanto accaduto il 18 febbraio del 2017 a Fusignano quando un 47enne perse il controllo dell’auto morendo sul colpo: all’origine dell’incidente, secondo i rilievi, un cane meticcio di media taglia anche lui deceduto. Il padrone dell’animale, un pensionato ottantenne, in primo grado in abbreviato era stato condannato a due mesi, pena sospesa, per omicidio colposo in relazione all’omessa custodia di animali. Al 32enne era stata ricondotta un’omissione sulla recinzione: non abbastanza alta, rotta in più punti e arrotolata. Tutto ciò sebbene le fughe del pitbull fossero a lui note.