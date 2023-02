Pitbull uccise gatto, il padrone a processo a Ravenna

Un pitbull

Ravenna, 5 febbraio 2023 – Il suo cane, un pitbull, era riuscito a scavalcare la recinzione. Poi aveva dilaniato il gatto della vicina e infine aveva ferito pure la padrona 85enne del felino intervenuta invano per difendere la bestiola. Il fatto, verificatosi in una frazione delle campagne ravennati la mattina del 12 ottobre di due anni fa, è ora costato il processo davanti al giudice di Pace per il padrone 32enne del cane.

Per il giovane l’accusa formulata dal pm Silvia Ziniti è di lesioni personali colpose, in questo caso per non avere impedito un evento che era suo compito impedire: il che – almeno a rigore di codice – equivale all’averlo provocato in prima persona. Certo, una situazione rara in caso di animali. Ma non unica nel suo genere specie qualora il cane in questione già in precedenza avesse manifestato comportamenti potenzialmente pericolosi senza che il suo padrone si fosse sufficientemente attivato.

E, almeno secondo l’accusa, è quanto accaduto per il pitbull. Al 32enne in particolare viene ricondotta una omissione sulla recinzione: non abbastanza alta (era tra i 102 e i 152 centimetri da terra), non abbastanza integra (era rotta in più punti) e non abbastanza tesa (risultava arrotolata su se stessa). Tutto ciò sebbene le fughe del pitbull fossero già note al suo padrone. In ogni caso, quel giorno il cane era riuscito a penetrare nel giardino dei vicini. In breve aveva avuto ragione del gatto. E quando l’85enne si era avvicinata, era stata morsicata ed era caduta: portata in ospedale in stato di choc con mani e piedi sanguinanti, era stata dimessa con prognosi inziale di sette giorni.

E sarà proprio la signora – tutelata dall’avvocato Romina Magnani - nel processo che si aprirà martedì a parlare di quanto accadutole quel giorno. Secondo la ricostruzione fissata a verbale dalla polizia locale, gli agenti erano giunti sul posto verso mezzogiorno. Qui avevano trovato la 85enne sanguinante e seduta sotto ai portici del condominio in attesa di ambulanza. Accanto a lei vi era figlia, giunta non appena saputo dell’accaduto. A pochi metri c’erano inoltre una testimone (anche lei verrà sentita nel processo), il pitbull – che in quel momento appariva tranquillo ed era al guinzaglio – e il suo padrone, ora difeso dagli avvocati Francesco Manetti e Viola Cortesi. Il 32enne aveva in buona sostanza espresso il suo rammarico per l’accaduto specificando di non essere assicurato per questo tipo di eventi e ammettendo che già in passato il cane era riuscito a scavalcare la recinzione: ma proprio per questo lui aveva provveduto ad alzarla. E tuttavia ciò non era evidentemente bastato a evitare l’accaduto.

In analogo tema giudiziario, tra gli episodi più emblematici figura quanto accaduto il 18 febbraio 2017 a Fusignano quando un 47enne perse il controllo della sua auto morendo sul colpo: all’origine dell’accaduto, secondo i rilievi, un cane meticcio di media taglia anche lui deceduto nell’impatto. Il padrone dell’animale, un pensionato ottantenne, in primo grado in abbreviato era stato condannato a due mesi di carcere, con pena sospesa, per omicidio colposo i n relazione all’omessa custodia di animali.